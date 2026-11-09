O Al-Ittihad saudita recebeu um importante reforço com o retorno do meia maliano Mahamadou Doumbia aos treinamentos coletivos, nesta segunda-feira, após uma longa ausência por lesão, em um desdobramento que oferece à comissão técnica opções adicionais antes da retomada das competições, especialmente diante da necessidade da equipe de reforçar suas alternativas no meio-campo.

O retorno de Doumbia ocorreu após uma ausência de cerca de 8 meses, em decorrência de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho durante o confronto contra o Al-Khulood em março passado, pela Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, lesão que exigiu que ele passasse por uma cirurgia e por um longo programa de reabilitação.

O jogador passou por um programa de tratamento e reabilitação na cidade francesa de Lyon, antes de conseguir superar as etapas fundamentais da recuperação e retornar aos treinamentos coletivos, dando início a uma nova fase que visa recuperar totalmente sua prontidão física e técnica.

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Apesar de sua integração aos treinamentos coletivos, o retorno de Doumbia aos jogos não será precipitado, já que a comissão técnica lida com ele com cautela, com a tendência de aumentar gradualmente suas cargas de treinamento, a fim de evitar submetê-lo a grandes pressões físicas após o longo período de ausência.

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O retorno do jogador ganha importância adicional diante da lesão no tornozelo do colombiano Richard Ríos, que o afastará dos gramados por várias semanas, o que torna a recuperação de Doumbia parte das soluções nas quais o Al-Ittihad poderá se apoiar para suprir a carência no meio-campo.

A comissão técnica espera que o jogador recupere seu nível ao longo das próximas semanas, com sua participação oficial a ser definida de acordo com sua resposta às cargas de treinamento e com a avaliação de sua condição física, visando prepará-lo gradualmente ao longo do próximo mês de dezembro.