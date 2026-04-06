A equipe médica do Al-Hilal divulgou as últimas notícias sobre o estado dos jogadores lesionados, antes do esperado confronto contra o Al-Khaloud, marcado para a próxima quarta-feira, no âmbito da 28ª rodada da Liga Profissional Saudita Roshen, em meio a grande expectativa da torcida para saber o grau de recuperação dos titulares e o reforço das fileiras da equipe neste momento decisivo da temporada.

O Al-Hilal vem sofrendo com uma série de lesões graves, entre as quais se destacam os franceses Karim Benzema e Simon Bouabri, além de Sultan Mandash e Salem Al-Dossari.

De acordo com o que o Al-Hilal anunciou em sua conta oficial na rede social “X”, os treinos coletivos realizados hoje, segunda-feira, contaram com a participação normal da dupla Salim Al-Dossari e Sultan Mandash, confirmando sua disponibilidade para disputar o clássico.

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Ele esclareceu que “a situação de Benzema ainda não foi definida, mas ele continua seu programa de reabilitação, assim como Bouabri, já que a participação de ambos contra o Al-Khulud ainda não foi decidida”.

O retorno de Al-Dosari representa um forte impulso para o ataque do Al-Hilal, devido à magia que ele traz para o esquema do técnico italiano Simone Inzaghi, juntamente com o retorno de Sultan Mandash.

O Al-Hilal busca se recuperar após o empate na última rodada contra o Al-Taawoun, por 2 a 2, e está cinco pontos atrás do líder Al-Nassr.