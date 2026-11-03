O retorno do astro do Arsenal cria uma crise agradável para Arteta: como ele vai agir?

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, se prepara para enfrentar um grande dilema defensivo, mas que será bem-vindo pelo treinador espanhol e motivo de inveja de outros grandes clubes por todo o continente.

Isso acontece após o retorno do francês William Saliba aos treinos do Arsenal, segundo informou a rede "BBC", em meio à sua ausência desde o início da temporada atual, devido a uma lesão nas costas que o obrigou a deixar o campo na partida entre França e Espanha pela semifinal da Copa do Mundo de 2026.

O jogador de 25 anos foi um dos melhores zagueiros da Premier League nas últimas temporadas, mas, em sua ausência, Ezri Konsa, que chegou recentemente ao clube no verão, entrou com naturalidade e ajudou o Arsenal a voltar ao topo da tabela.

Na verdade, desde a chegada de Konsa, vindo do Aston Villa por 55 milhões de libras esterlinas, ele e Gabriel Magalhães formaram uma parceria sólida, com o Arsenal possuindo novamente a defesa mais forte da liga, tendo sofrido apenas cinco gols em nove partidas.

Saliba vinha sofrendo com um problema nas costas durante toda a temporada passada, mas foi encaminhado para consultar um especialista após a Copa do Mundo.

Decidiu-se que ele não precisaria passar por uma cirurgia, mas precisará de um longo período de reabilitação, e ainda não há data definida para o seu retorno.

O internacional francês vinha treinando individualmente no centro de treinamento do Arsenal, mas agora retornou aos treinos completos antes da partida da Liga dos Campeões da Europa contra o Slavia Praga, e, depois disso, se aproxima uma agenda cheia de jogos durante o período de festas.

Saliba e seu parceiro habitual, Gabriel, foram uma das principais razões para a conquista do título da Premier League pelo Arsenal pela primeira vez em 22 anos, na temporada passada.

Como Arteta vai agir?

O Arsenal recebe o Hull City no próximo sábado, antes do início da próxima Data Fifa deste mês.

Esse tempo permitirá que Saliba melhore ainda mais sua condição física antes de voltar a ser uma opção regular para Arteta.

Mas, quando Saliba retornar, Arteta terá que frustrar alguém.

Ben White e Jurrien Timber foram as opções do Arsenal na posição de lateral-direito nesta temporada, e são duas opções confiáveis ao mais alto nível.

Ambos já sofreram no passado com problemas físicos, mas White esteve disponível para todas as partidas do Arsenal nesta temporada, com exceção de uma.

Konsa poderia ser deslocado para a lateral-direita, posição em que também jogou pela primeira vez pela seleção da Inglaterra, o que permitiria que Saliba atuasse ao lado de Gabriel em sua posição habitual.

Arteta valoriza a força física em seu Arsenal, e deslocar Konsa, que possui uma enorme força física, para a lateral-direita daria aos atacantes adversários um desafio imenso.

O retorno de Saliba também reduz a chance de o zagueiro Cristhian Mosquera conseguir tempo de jogo, e seus poucos minutos em campo até agora nesta temporada levantarão questionamentos sobre o seu futuro, apesar de ter se recuperado de uma lesão nos tendões da coxa.

O Arsenal disputou 63 partidas em todas as competições na temporada passada, quando venceu a liga e chegou à final da Liga dos Campeões da Europa.

E, como Arteta pretende defender o título e alcançar o sucesso europeu desta vez, haverá muitos jogos para que ele faça o rodízio de suas diversas opções.