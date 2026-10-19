O Al Ittihad saudita recupera uma de suas importantes opções ofensivas antes do aguardado confronto diante do Al Ettifaq, depois de o alemão Jens Wiesing decidir reincluir o nigeriano George Ilenikhena na lista do time, em um passo que dá ao "Decano" soluções adicionais no setor ofensivo e abre a porta para questionamentos sobre a situação do marroquino Youssef En-Nesyri, que também faz parte da lista que viajou para Dammam.

Segundo o que noticiou o jornal "Arriyadiyah", Wiesing deixou de fora a dupla formada pelo senegalês Dion Lopy e pelo sérvio Karlo Simic da delegação do Al Ittihad que partiu para Dammam, na tarde de segunda-feira, em preparação para o confronto com o Al Ettifaq, na terça-feira, pela décima rodada da Saudi Pro League, em partida marcada para as nove da noite.

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O retorno de Ilenikhena acontece depois de ele ter ficado de fora da lista do Al Ittihad no confronto com o Al Hilal, tornando o atacante nigeriano novamente disponível para Wiesing, que busca opções ofensivas mais eficazes, especialmente após a derrota no clássico diante do Al Hilal pelo placar de 3 a 2.

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Sua presença representa uma oportunidade para o treinador alemão fazer mudanças no setor ofensivo, seja utilizando-o desde o início ou mantendo-o como uma carta influente durante a partida.

Por outro lado, ainda não está definido se En-Nesyri começará o confronto como titular ou se ficará no banco de reservas, apesar de estar na lista que viajou para Dammam.

Wiesing tem a opção de contar apenas com o atacante marroquino, ou de lançar Ilenikhena em seu lugar, além de permanecer em aberto a possibilidade de escalar os dois juntos caso o treinador decida jogar com dois atacantes, de acordo com as necessidades da partida e com o que considerar adequado para explorar os pontos fracos da defesa do Al Ettifaq.

A lista do Al Ittihad incluiu oito jogadores estrangeiros: o goleiro sérvio Predrag Rajkovic, o português Danilo Pereira, o argelino Houssem Aouar, o holandês Steven Bergwijn, seu compatriota Georginio Wijnaldum, o marroquino Youssef En-Nesyri, o nigeriano George Ilenikhena e o colombiano Richard Ríos.

A lista também teve o retorno de Ahmed Al Ghamdi após sua recuperação da lesão no músculo da panturrilha que o afastou do confronto com o Shabab Al Ahli dos Emirados pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al Ittihad entra no confronto em busca de retomar as vitórias, depois de ter perdido para o Al Hilal na Saudi Pro League e, em seguida, para o Shabab Al Ahli pelo placar de 2 a 1 no torneio continental, o que aumenta a importância do duelo contra o Al Ettifaq para Wiesing e seus jogadores.