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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traduzido por

O retorno de Vinícius e o corte de Valverde: Mourinho anuncia a escalação do Real Madrid para o jogo contra o AEK Atenas

AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
J. Mourinho
Vinicius Junior
F. Valverde
Grécia
Espanha
Portugal
Brasil
Uruguai

Militão aparece no coração da defesa, e Dumfries comanda o lado direito

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José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o duelo contra o grego AEK Atenas, nesta noite de quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A escalação do Real Madrid para a partida de hoje marca o retorno de Vinícius Júnior, após sua ausência nos jogos do Campeonato Espanhol em razão da suspensão doméstica, e ele vestirá a braçadeira de capitão.

O ponta brasileiro mantém suas aparições pelo time merengue no cenário europeu, depois de ter também participado da partida contra o alemão Leipzig na terceira rodada.

A escalação também marcou o retorno de outro brasileiro após uma longa ausência por lesão, Éder Militão, que atua ao lado de Antonio Rüdiger no coração da defesa.

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04 de nov. de 2026

RMA

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Mourinho decidiu poupar o capitão Fede Valverde, deixando-o fora da escalação titular para a partida de hoje, depois de o jogador ter atuado na posição de lateral-direito durante todo o período recente. O treinador português aposta hoje no holandês Denzel Dumfries no lado direito.

O Real Madrid ocupa a quinta colocação na tabela de classificação da fase de liga da competição continental, com 9 pontos, e pode brigar com o líder Paris Saint-Germain, que tem aproveitamento perfeito, caso vença hoje.

Escalação do Real Madrid para a partida contra o AEK Atenas:

Goleiro: Thibaut Courtois.

Defesa: Éder Militão, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Marc Cucurella.

Meio-campo: Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Jude Bellingham.

Ataque: Yan Diomande, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.

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