O retorno de Kroos ao Real Madrid... Em que pé está a negociação?

Reportagens da imprensa revelaram que a diretoria do Real Madrid tem uma intenção séria de trazer de volta o astro alemão aposentado, Toni Kroos, ao clube, mas desta vez como parte da equipe administrativa e da estrutura esportiva da instituição.

De acordo com o renomado jornalista italiano Fabrizio Romano, essa possibilidade ainda está sendo avaliada internamente no Real Madrid, embora não haja nenhuma proposta oficial apresentada a Kroos neste momento.

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De acordo com o jornal espanhol “AS”, o retorno de Kroos está previsto para o início da próxima temporada, já que a diretoria acredita que a contribuição do ex-jogador alemão no dia a dia, dentro do complexo esportivo de Valdebebas e no clube em geral, ajudará no crescimento da instituição, independentemente da função que lhe será atribuída, caso se chegue a um acordo definitivo.

A lembrança da despedida de Kroos permanecerá gravada na memória da torcida do Real Madrid, pois sua imagem após sua última partida no "Bernabéu" ainda está viva, com alguns torcedores chorando por sua saída, antes que a cena mais bonita se desenrolasse seis dias depois, com sua despedida dos gramados coroada com seu sexto título da Liga dos Campeões, em 2024, selando assim um final perfeito para sua carreira profissional.