O retorno de Ekhator: Itália sub-21 empata com a Bélgica no fim após pancadas e reação

Chega ao fim a sequência de seis vitórias consecutivas da seleção sub-21, mas o empate da Itália de Silvio Baldini com a Bélgica tem valor pela maneira como veio: uma reação no fim, coroada pelo pênalti do jogador da Juventus Ekhator, que sofreu a falta e voltou a marcar, decretando o 2 a 2.
O técnico faz cinco mudanças em relação à escalação inicial usada na França: aos 25 minutos, Inacio corta para dentro e chuta. O goleiro Pieklak não segura, e, na disputa entre Lipani e Cherubini, o ponta leva a melhor para completar para o gol e abrir o placar para a Itália sub-21. Mas a vantagem dura pouco: dois minutos depois, após um escanteio, Burlet chuta de primeira e, sem querer, serve Mirisola, que domina e finaliza para superar Daffara.
No segundo tempo, Mbangula recebe pela esquerda e dá um passe em profundidade para Nonge, que deixa Mirisola pronto para finalizar a zero metro do gol, marcar seu segundo gol e virar o placar. No fim, há ainda um princípio de briga envolvendo Mane, Fofana, Bassette e Ekhator, antes de Amatucci enfiar a bola para o centroavante da Juventus, que sofre a falta e não desperdiça a cobrança de pênalti. Nos minutos finais, Daffara volta a se destacar em uma investida de Duranville. Um bom penúltimo amistoso antes do Europeu da categoria; o último será em março.