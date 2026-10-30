O retorno de Courtois o coloca em uma lista lendária no Real Madrid

O retorno de Thibaut Courtois ao gol do Real Madrid é um dos principais destaques da escalação titular do time merengue no duelo contra o Racing, no próximo domingo, já que o goleiro belga se prepara para recuperar sua vaga entre as traves, depois de ter desfalcado o clássico por conta de um mal-estar.

Desde 2018, Courtois se impõe como goleiro titular do time merengue com grande competência.

Segundo o jornal espanhol "Marca", os 8 anos que Courtois passou no Real Madrid o colocaram entre os melhores goleiros da história do clube.

No domingo, em Santander, o goleiro belga igualará o número registrado em nome do lendário Miguel Ángel, tornando-se o terceiro goleiro com mais partidas na história do clube merengue, com 346 jogos.

Nessa classificação, só o superam dois outros gigantes: Paco Buyo, que disputou 454 partidas, e Iker Casillas, dono do recorde com 725 jogos.

Quebrar o recorde do goleiro de Móstoles parece algo distante para Courtois, de pelo menos 34 anos.

Apesar de a renovação do contrato do goleiro belga com o Real Madrid até pelo menos 2028 já estar praticamente certa, o fator idade não joga a favor de Courtois.

Casillas havia começado sua trajetória com uma idade muito menor e manteve seu lugar no gol do time merengue ao longo de 16 temporadas.

Apesar de suas últimas temporadas terem registrado algumas turbulências, elas foram suficientes para estabelecer um recorde que parece difícil de alcançar no gol do Real Madrid, ao menos no futuro próximo.

Ainda assim, os números de Courtois impressionam, considerando que ele chegou ao clube há apenas 8 anos; e ele poderia inclusive ter alcançado números melhores não fosse a ruptura do ligamento cruzado que sofreu durante a pré-temporada do ano esportivo 2023-2024.

Aquela lesão fez com que Thibaut desfalcasse 50 partidas, mas ele voltou a tempo de defender o gol do Real Madrid na final da Liga dos Campeões diante do Borussia Dortmund no estádio de Wembley.

Naquela partida, o goleiro belga deu uma nova prova de sua condição de melhor goleiro do mundo, ainda que não tenha atingido o nível fora de série que mostrou na final de 2022 diante do Liverpool.

Os dois títulos da Liga dos Campeões que Thibaut Courtois conquistou em sua trajetória no Real Madrid o colocam perto de Iker Casillas, que foi campeão do torneio três vezes, em termos de número de grandes títulos europeus.

Seu acervo de títulos inclui também quatro títulos do Campeonato Espanhol, dois títulos da Premier League inglesa, dois títulos da Copa, um título da Copa da Associação Inglesa, três títulos da Supercopa da Espanha, além de outros títulos.

A maioria dessas conquistas veio com a camisa do Real Madrid, mas ele também conquistou títulos com o Atlético de Madrid e o Chelsea, e inclusive foi campeão do Campeonato Belga com o Genk na temporada 2010-2011.

As duas últimas temporadas representaram uma grande frustração para Courtois no plano coletivo, e, no âmbito individual, ele teve que lidar com uma série de lesões, que chegaram a sete, entre elas uma ruptura do menisco que o afastou de 8 partidas.

Ainda assim, o Real Madrid não teve quaisquer dúvidas quanto à sua permanência, pois o clube deseja prolongar seu vínculo com o goleiro belga.

Os dirigentes na cidade de Valdebebas dizem sobre o seu futuro: "Ele ficará até que ele próprio decida ir embora".

No momento, Courtois segue escrevendo a história ao acrescentar uma nova conquista à sua trajetória, que consiste em invadir o pódio dos grandes lendários goleiros do Real Madrid, e isso não é pouco.