O retorno de Christian Eriksen ao Ajax está, de repente, muito mais próximo

Christian Eriksen vai deixar o VfL Wolfsburg já neste verão, segundo o BILD. O importante jornal alemão aponta o Ajax como o único clube interessado.

Na última segunda-feira, o Wolfsburg chegou ao fim: o clube perdeu para o SC Paderborn nos play-offs, o que resultou em seu rebaixamento da Bundesliga após 29 anos. Isso resultou em uma saída em massa do elenco.

Eriksen não é exceção à regra, segundo o BILD. O dinamarquês de 34 anos chegou ao Wolfsburg há um ano, foi capitão nesta temporada, mas muito provavelmente irá em busca de um novo desafio.

Não há uma longa lista de clubes interessados em Eriksen. O BILD menciona apenas o Ajax. Não se sabe até que ponto o interesse é concreto no momento. O meio-campista ainda tem contrato de um ano na Alemanha.

No entanto, está claro que o próprio Eriksen está aberto a um retorno a Amsterdã. Ele confirmou isso em um evento do Ajax Life no início deste mês. “Sim, com certeza quero voltar”, disse ele na ocasião.

Desde então, o Ajax não foi mais associado a Eriksen, mas sim ao seu companheiro de equipe Lovro Majer. O croata de 28 anos ainda tem contrato até meados de 2028, mas também vai deixar o Wolfsburg.

A mídia croata já havia noticiado recentemente que Majer está na mira do Ajax. Desde então, porém, o assunto ainda não avançou.