O retorno de Alisson e aplausos para Neymar... Os bastidores do treino da Seleção do Brasil antes do confronto pela liderança

A seleção brasileira treinou hoje, terça-feira, com todos os jogadores, exceto Raphinha, que está lesionado, antes de viajar para Miami para a partida na madrugada de quinta-feira contra a Escócia, válida pela terceira rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, o goleiro titular Alisson Becker, que treinou separadamente ontem, segunda-feira, para monitorar seu condicionamento físico, voltou a participar da sessão desta terça-feira no Columbia Park, em Morristown (Nova Jersey, Estados Unidos), e treinou normalmente.

Os jogadores da seleção brasileira treinaram nesta terça-feira em condições climáticas diferentes das dos últimos dias, com a temperatura caindo de mais de 30 graus Celsius para menos de 20 graus.

Alguns jogadores, como Neymar, Gabriel Martinelli e Bruno Guimarães, foram surpreendidos pela queda na temperatura e esfregaram os braços e as mãos uns nos outros antes de entrarem em campo, conforme informou a agência de notícias espanhola (EFE).

Durante os 15 minutos da sessão aberta à imprensa, a seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, realizou exercícios de aquecimento e um treino de rondo com os 22 jogadores disponíveis em campo.

Rafinha foi a única ausência, já que se recupera de uma lesão no tendão da coxa direita e certamente ficará de fora da partida contra a Escócia.

E, segundo uma fonte próxima a ele que falou à agência de notícias espanhola (EFE), o ponta do Barcelona só estará disponível para uma possível partida nas oitavas de final.

Neymar, que acabou de retornar de uma lesão na panturrilha que o deixou fora dos gramados por um mês, foi visto colidindo com Danilo, o que levou o restante dos companheiros a aplaudir.

A seleção brasileira busca, nesta terceira rodada, manter a liderança do Grupo C, onde atualmente soma 4 pontos, à frente do Marrocos, segundo colocado, apenas pelo saldo de gols, que enfrenta o Haiti nesta terceira rodada.



