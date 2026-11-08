"O resultado é doloroso": capitão do Atlético de Madrid aponta o motivo da derrota para o Barcelona

Koke, capitão do Atlético de Madrid, apontou o motivo da derrota de sua equipe para o Barcelona, por dois a um, na partida que reuniu os dois times nesta noite, no estádio "Metropolitano", pela La Liga.

O Barcelona chegou aos 33 pontos na liderança da La Liga, seguido pelo Real Madrid com 30 pontos e, em terceiro, o Atlético de Madrid com 28 pontos.

Koke disse, em declarações à rede "Movistar" após a partida: "O que faltou à equipe? A eficácia. O time fez um primeiro tempo excelente. Tivemos mais chances, mas eles marcaram um gol em um contra-ataque antes do fim do primeiro tempo. Isso é futebol. Eles foram mais precisos em aproveitar as oportunidades. Não há nada a criticar em meu time".

E prosseguiu: "A equipe teve uma boa atuação depois do intervalo. Tivemos a chance de Julián. Não aconteceu nada de relevante na partida, e o resultado de 2 a 1 foi doloroso para nós".

E concluiu: "Estou ansioso pela próxima partida. Vamos todos dar o nosso melhor, tanto aqueles que viajarão com suas seleções nacionais quanto aqueles que ficarão. Barrios é um jogador excelente. Ele nos oferece muito".