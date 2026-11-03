Em um momento há muito aguardado, parece que o Real Madrid finalmente recuperou os traços do time invencível. Não foi apenas a vitória sobre o Barcelona no Camp Nou que acendeu o otimismo, mas a imagem coletiva exibida diante do Racing Santander em El Sardinero, que levou a lenda e ex-jogador do clube e analista técnico Álvaro Benito a dizer uma frase que resumiu tudo: "Não sentia essa sensação há muito tempo. O caminho ficou pavimentado".

A análise de Benito, feita ao lado de seu ex-companheiro Rafael Alkorta no famoso programa "El Larguero", na rádio "Cadena SER", não trata de duas vitórias passageiras, mas de uma transformação tática e mental profunda liderada por Xabi Alonso, uma transformação que coloca o astro do time, Vinícius Júnior, diante de um verdadeiro teste decisivo.

O novo Real Madrid: um coletivo que não conhecíamos

Benito entende que o que mudou no Real Madrid não foram os nomes, mas a ideia. O time passou a jogar como um único bloco, com alta intensidade defensiva, velocidade assustadora na transição da defesa para o ataque e uma notável capacidade de manter a posse de bola sob pressão. Um tripé que estava ausente desde o início da temporada.

O que chama a atenção na visão do analista madridista é que essa coesão foi alcançada mesmo na ausência de Fede Valverde, uma das peças mais importantes do jogo. O segredo, segundo Benito, está no surgimento de elementos que deram ao time um equilíbrio que ele não possuía, com destaque para o jogador Bernardo.

Próximas partidas AEK Liga dos Campeões 12:45 RMA

E Benito diz a esse respeito: "Há uma sensação de trabalho coletivo que não víamos antes. Agora estão sendo envolvidos os jogadores mais capazes de passar a bola e resolver problemas complexos. Mesmo sem Valverde, que lhe dá, da posição de lateral, soluções de passes curtos e longos e capacidade de quebrar a pressão, surgiu Bernardo para oferecer o que faltava ao meio-campo: a capacidade de parar, girar e driblar com inteligência para se livrar da marcação. O mais importante de tudo é que o time passou a trabalhar muito".

O teste europeu e a armadilha de Vinícius

Depois de superar o obstáculo do Clássico e do Racing, as atenções se voltam para o próximo desafio na Liga dos Campeões, diante do grego AEK Atenas. Benito afirma que o estilo se consolidou e está definido, e que ao time só resta dar continuidade a ele.

Mas esse estilo consolidado levanta a maior questão: onde ficará a posição de Vinícius Júnior?

Aqui, Benito foi categórico e direto. O talento do brasileiro não se discute, mas sua integração ao novo sistema não será automática nem garantida apenas por seu nome. O time atual impõe um comprometimento defensivo total de todos, e nele não há lugar para o astro que não defende.

E acrescentou: "O Real Madrid provou que é capaz de recuperar a bola e desferir contra-ataques mortais. Quando joga com velocidade, recupera a bola e mantém sua coesão, torna-se um time capaz de fazer qualquer coisa. Agora veremos o que acontecerá no retorno de Vinícius, e se ele aceitará essas novas regras".

A concorrência justa é a solução

Benito não hesitou em traçar o cenário da próxima fase, em que a concorrência pelas posições deve ser totalmente equilibrada, independentemente dos nomes.

E propôs uma solução tática a que Alonso pode recorrer, que consiste em empregar Arda Güler no duplo volante ao lado de Tchouaméni nas partidas de LaLiga, com Bernardo pelo lado direito e Diomande, em grande fase, pelo lado esquerdo, para que o campo seja o árbitro da questão.

E Benito concluiu com uma declaração que carregou muito otimismo e cautela ao mesmo tempo: "Há partidas que comportam todo mundo, mas a regra deve ser uma só: desde que todos cumpram suas obrigações defensivas, veremos então quem oferece o melhor ofensivamente e cria as chances. A concorrência deve ser justa. Fazia muito tempo que eu não sentia que as coisas enfim caminhavam na direção certa".