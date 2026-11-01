O representante do Marrocos na Bola de Ouro: alguns tentaram me pressionar a escolher um jogador que não fosse Hakimi

O jornalista marroquino Mustapha Badri, membro do comitê internacional encarregado de escolher o vencedor da Bola de Ouro 2026, assume a responsabilidade de ter colocado seu compatriota Achraf Hakimi no topo de sua classificação, mas também afirmou que sofreu pressões, numa tentativa de fazê-lo mudar seu voto.

Cem jornalistas, de todas as partes do mundo, votaram para escolher o vencedor da Bola de Ouro 2026, e, entre esses 100, Mustapha Badri foi o único a colocar o lateral do Paris Saint-Germain no topo de suas escolhas.

Leia também

Só Cristiano está à frente deles: Raphinha iguala marca histórica de Messi

Em vídeo: Al-Sibari deixa o Allianz Arena de muletas e notícias preocupantes para a torcida do Bayern de Munique

Na classificação de Badri, Kylian Mbappé e Lamine Yamal ficaram em segundo e terceiro lugar, assim como no resultado final, enquanto Harry Kane, que foi eleito à frente de Mbappé por uma pequena margem, ocupou a sexta posição.

"Existem tentativas de influência"

Mustapha Badri fez declarações preocupantes, durante uma entrevista concedida ontem, sábado, ao site "Afrik Foot", na qual falou sobre as pressões que sofreu pouco antes de depositar seu voto final.

Ele disse: "Algumas pessoas entraram em contato comigo para tentar me influenciar e me convencer a votar contra Achraf Hakimi em favor de outro jogador, cujo nome prefiro não citar. Não cedi a esses pedidos, mas essa experiência mostra que há tentativas de influência em torno desse tipo de votação".

E acrescentou: "Existem grupos de influência que buscam entrar em contato com os jornalistas e direcionar suas escolhas. Vivi essa experiência pessoalmente, sem cair na armadilha (...). É uma forma de lobby e de busca por apoio, que pode às vezes levar a escolhas distantes da lógica esportiva mais rigorosa".

Badri também reafirmou sua convicção de que Hakimi merecia vencer a Bola de Ouro, explicando: "Não é um jogador comum, é um defensor excelente, mas também um atacante que possui qualidades técnicas magníficas".