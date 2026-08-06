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O Rennes crava oficialmente: nosso jogador marroquino não está à venda

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Candidato ao prêmio Golden Boy

Franck Haise, técnico do Rennes, da França, definiu o futuro do marroquino Abdelhamid Aït Boudlal, jogador da equipe que recebeu diversas propostas nos últimos tempos.

O Fulham apresentou uma oferta oficial ao Rennes para contar com os serviços do zagueiro marroquino, de 20 anos, na atual janela de transferências de verão.

De acordo com o site "Foot Mercato", o jovem jogador marroquino demonstrou abertura à ideia de atuar na Premier League e vê com bons olhos uma transferência para a Inglaterra neste verão.

Seu técnico, Franck Haise, no entanto, afirmou em coletiva de imprensa que Abdelhamid Aït Boudlal não está à venda.

E completou: "Não há problema, pelo menos ele não falou comigo sobre isso (as propostas). Ele está feliz aqui, tem contrato por dois anos e contamos com ele".

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Na temporada passada, Aït Boudlal disputou 21 partidas pelo Rennes. E, apesar de não ter sido convocado para a seleção de Marrocos na última Copa do Mundo, o jogador, que se formou na academia Mohammed VI, é considerado um dos candidatos ao prêmio Golden Boy deste ano.

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