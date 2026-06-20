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Willem-AlexanderNOS
Sam Vreeswijk

Traduzido por

O rei Willem-Alexander sobre o encontro com o presidente da FIFA, Gianni Infantino: “Fiz uma sugestão para...”

Países Baixos x Suécia
Países Baixos
Suécia
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O rei Willem-Alexander esteve presente na noite de sábado, junto com a rainha Máxima e a princesa Ariane, na partida da Copa do Mundo entre a Holanda e a Suécia (5 a 1). Após o jogo, eles concederam uma entrevista à NOS.

“Olhei algumas vezes para ver onde ficava o desfibrilador, pois, de vez em quando, eu precisava dele”, comentou o rei, referindo-se à partida emocionante. “Mas, no fim das contas, foi realmente muito prazeroso. Foi uma partida maravilhosa, que também foi emocionante.”

“De vez em quando não foi tão bom para o meu coração, mas não posso deixar de dizer que adorei isso. Estou extremamente feliz por poder torcer pela Holanda neste momento tão especial.”

Após o jogo, os membros da família real também fizeram uma breve visita ao vestiário da Seleção Holandesa. Segundo o rei, os jogadores estavam “muito felizes”.

“Eles realmente se mostraram uma equipe unida e, juntos, dominaram completamente a partida. Um gol logo no início é, claro, maravilhoso. O fato de eu ter podido estar ali no vestiário em nome dos outros dezoito milhões de torcedores e agradecer a eles em nome da Holanda foi um momento muito especial.”

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Durante a partida, o casal real sentou-se ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino. “Estou aqui como convidado da FIFA e, como Infantino está presente, você se senta ao lado do anfitrião”, disse o rei, que em seguida brincou sobre uma conversa particular com Infantino. “Talvez eu tenha feito mais algumas sugestões para o prêmio da paz nos próximos anos.”

Com isso, ele se refere ao Prêmio da Paz da FIFA, um prêmio que foi entregue pela primeira vez em dezembro. O vencedor na ocasião foi Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos.

Nas próximas horas, Willem-Alexander, Máxima e Ariane seguirão viagem para Kansas City, a cerca de 1.200 quilômetros de distância. Lá, eles assistirão ao jogo da Copa do Mundo entre Curaçao e o Equador.

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