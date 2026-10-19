O rei dos grandes jogos: a tempestade de Salah arranca os sonhos do Besiktas

Mohamed Salah se impôs como manchete principal na cobertura da imprensa turca sobre a vitória do Trabzonspor diante do Besiktas por 2 a 0, no clássico da oitava rodada do Campeonato Turco, na noite de segunda-feira.

Os jornais destacaram o gol decisivo de Salah, que consolidou a vitória de seu time e o levou à liderança da artilharia, em meio a elogios ao seu impacto nos grandes confrontos.

O site Fotomac escolheu o título "A tempestade Salah" para destacar a atuação do jogador diante do Besiktas, considerando que seu gol aos 71 minutos foi o ponto de virada que deu ao Trabzonspor uma vantagem decisiva no dérbi.

O site não separou esse gol do brilho individual de Salah, já que vinculou sua contribuição para a vitória à sua ascensão ao topo da artilharia do Campeonato Turco.

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Presente nos grandes momentos

Por sua vez, o site "Fanatik" focou na capacidade de Salah de deixar sua marca nas grandes partidas, relembrando o hat-trick que marcou diante do Galatasaray, antes de voltar a balançar as redes do Besiktas, escrevendo: "O astro mundial do Trabzonspor, Mohamed Salah, não pode ser parado", e acrescentando: "Depois de marcar contra o Galatasaray, também balançou as redes contra o Besiktas".

O site oficial do Besiktas descreveu o gol de Salah como o ponto que encerrou as esperanças do time de buscar o empate.

As coberturas turcas destacaram a conquista individual alcançada por Salah em paralelo à vitória do Trabzonspor, depois de elevar seu número para 8 gols e assumir a liderança isolada da artilharia do Campeonato Turco após a oitava rodada.

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