O Rei dos Gols... Oliisi se aproxima do recorde histórico de Pelé na Copa do Mundo

Michael Oliisi teve um desempenho excepcional na vitória da seleção francesa sobre a Suécia por 3 a 0 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após dar duas assistências que reforçaram a superioridade dos “Galo” e confirmaram seu papel decisivo no esquema ofensivo da equipe.

Oulissi levou a seleção francesa à classificação para as oitavas de final, onde enfrentará o Paraguai na manhã do próximo domingo.

O astro francês lidera a lista dos jogadores com mais assistências na Copa do Mundo de 2026 até o momento, com 5 assistências.

De acordo com a Opta, Oulissi se tornou o segundo melhor criador de gols em uma única edição da Copa do Mundo desde 1966, atrás apenas do lendário brasileiro Pelé, que deu 6 assistências na edição de 1970.

Dados da Master Ship revelaram que Oulissi entrou para uma lista histórica que reúne os jogadores com mais assistências em suas primeiras quatro partidas na Copa do Mundo, com 5 assistências, atrás do húngaro László Budai (6 assistências em 1954) e do italiano Amedeo Piavatti (5 assistências em 1938).

Nesse mesmo contexto, a rede Stats Foot esclareceu que Oulissi passou a figurar na lista dos principais criadores de gols da história da seleção francesa na Copa do Mundo, após elevar seu total para 5 assistências, ficando atrás de René Kopa (8 assistências) e empatado com Antoine Griezmann.