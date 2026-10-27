Relatos da imprensa revelaram a situação do francês Kingsley Coman, ponta do Al-Nassr, quanto à participação na próxima partida contra o Al-Khaleej pelo Campeonato Saudita.

O Al-Nassr recebe o Al-Khaleej depois de amanhã, quinta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada das disputas do Campeonato Saudita.

O jornalista saudita Ali Al-Anzi afirmou que Coman participou dos treinos coletivos realizados pelo Al-Nassr nesta terça-feira, em preparação para a partida, após se recuperar da lesão.

O ponta francês desfalcou o time da capital nas duas últimas partidas pelo Campeonato Saudita, contra o Neom e o Al-Fayha, por conta da lesão.

Próximas partidas ALN Campeonato Saudita 14:00 ALK

Coman deveria ficar de fora do Al-Nassr em 4 partidas, mas duas delas foram adiadas: contra o Al-Ahli, no Campeonato Saudita, e contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O jogador de 30 anos disputou apenas 8 partidas pelo clube desde o início da atual temporada, nas quais conseguiu marcar somente um gol, sem dar nenhuma assistência.

Vale lembrar que o Al-Nassr ocupa a segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita com 25 pontos, a dois pontos do líder Al-Hilal, e à frente do Al-Qadsiah por saldo de gols, que está em terceiro lugar e disputou uma partida a mais.