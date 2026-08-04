"O rei do mercado não se sacia": faltam horas para o Chelsea fechar sua nona contratação

O Chelsea está muito perto de contratar o jogador do Rayo Vallecano, para compensar a saída de Marc Cucurella, rumo ao Real Madrid, durante o atual verão.
A saída de Marc Cucurella para o Real Madrid obrigou uma movimentação rápida para encontrar um substituto no setor esquerdo, levando o Chelsea a colocar essa posição no topo de suas prioridades durante a janela de transferências do verão, dentro do plano do técnico Xabi Alonso de reformular o time antes do início da nova temporada.
Os relatos indicam que o Chelsea está prestes a fechar um negócio com o Rayo Vallecano, com a contratação de Pep Chavarría.
Agora, espera-se que o lateral-esquerdo receba a autorização para viajar e realizar os exames médicos, nas próximas horas, e concluir o negócio de forma oficial.
De acordo com o jornal "The Athletic", o Chelsea está muito perto de concluir o negócio, uma vez que os termos pessoais com o jogador foram acordados.
Agora, resta apenas dar os retoques finais nas cláusulas da transferência antes que o negócio possa avançar.
Não se espera que ocorra qualquer problema assim que for definido o valor final do negócio, estimado por relatos anteriores em cerca de 25 milhões de euros.
Chavarría chegou ao Rayo Vallecano em 2022 e disputou 125 partidas pelo clube, incluindo a partida final da Liga Conferência Europa.
O Chelsea já contratou oito novos jogadores neste verão, por mais de 300 milhões de libras esterlinas, o que inclui um valor recorde de 117 milhões de libras esterlinas pela contratação de Morgan Rogers.