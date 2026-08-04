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"O rei do mercado não se sacia": faltam horas para o Chelsea fechar sua nona contratação

Mercado da bola
Premier League
La Liga
Chelsea
Rayo Vallecano
P. Chavarria
M. Cucurella
England
Espanha

Compensação forte de Cucurella

O Chelsea está muito perto de contratar o jogador do Rayo Vallecano, para compensar a saída de Marc Cucurella, rumo ao Real Madrid, durante o atual verão.

A saída de Marc Cucurella para o Real Madrid obrigou uma movimentação rápida para encontrar um substituto no setor esquerdo, levando o Chelsea a colocar essa posição no topo de suas prioridades durante a janela de transferências do verão, dentro do plano do técnico Xabi Alonso de reformular o time antes do início da nova temporada.

Os relatos indicam que o Chelsea está prestes a fechar um negócio com o Rayo Vallecano, com a contratação de Pep Chavarría.

Agora, espera-se que o lateral-esquerdo receba a autorização para viajar e realizar os exames médicos, nas próximas horas, e concluir o negócio de forma oficial.

De acordo com o jornal "The Athletic", o Chelsea está muito perto de concluir o negócio, uma vez que os termos pessoais com o jogador foram acordados.

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Amistosos de clubes
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Rayo Vallecano
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Agora, resta apenas dar os retoques finais nas cláusulas da transferência antes que o negócio possa avançar.

Não se espera que ocorra qualquer problema assim que for definido o valor final do negócio, estimado por relatos anteriores em cerca de 25 milhões de euros.

Chavarría chegou ao Rayo Vallecano em 2022 e disputou 125 partidas pelo clube, incluindo a partida final da Liga Conferência Europa.

O Chelsea já contratou oito novos jogadores neste verão,  por mais de 300 milhões de libras esterlinas, o que inclui um valor recorde de 117 milhões de libras esterlinas pela contratação de Morgan Rogers.

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