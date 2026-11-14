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Mohamed Salah escreveu oficialmente seu nome na história como o maior artilheiro de todos os tempos do Egito. O atacante de 34 anos marcou duas vezes na reta final da vitória dominante por 5 a 0 sobre o Malawi, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações, e alcançou a marca com um lance de extrema ousadia.

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Salah faz história em vitória dominante do Egito

Salah se tornou oficialmente o maior artilheiro da história da seleção do Egito ao marcar duas vezes nos minutos finais contra o Malawi. O atacante de 34 anos balançou as redes duas vezes na reta final e levou sua seleção a uma contundente vitória por 5 a 0.

Salah chegou à pausa para jogos de seleções a apenas dois gols do recorde nacional que perdurava havia anos. Quando o árbitro apitou o fim da partida, o experiente atacante havia assumido sozinho a marca histórica diante de uma torcida eufórica.

Cavadinha ousada garante o histórico 70º gol

O jogador do Trabzonspor esperou até os minutos finais para reescrever os livros de recordes. Salah igualou o antigo recordista Hossam Hassan aos 84 minutos, ao marcar seu 69º gol pela seleção.

Sem se contentar em dividir o recorde, o atacante assumiu a liderança isolada nos acréscimos. Após a marcação de um pênalti, Salah mostrou muita frieza para superar o goleiro com uma ousada cavadinha e chegar ao histórico 70º gol em grande estilo.

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Grande fase continua após saída de Anfield

O novo marco de Salah amplia uma trajetória pela seleção iniciada em 2011. Em 123 partidas pelo Egito, ele se destacou constantemente nos maiores palcos e consolidou seu legado como ícone do futebol africano.

Próximas partidas MWI Africa Cup of Nations Qualification 08:00 EGY

Sua capacidade de marcar gols segue intacta nos clubes após a transferência para a Turquia. Salah já marcou nove gols em 11 partidas pelo Campeonato Turco nesta temporada e se tornou o primeiro jogador, desde o início dos registros em 2014/15, a alcançar dez participações em gols em seus primeiros sete jogos pela Süper Lig turca.

Mais um capítulo marcante de uma carreira lendária

O recorde de gols pela seleção do Egito se soma a uma lista extraordinária de conquistas individuais. Antes de se transferir para o Trabzonspor, Salah passou nove anos memoráveis no Liverpool e deixou Anfield como o maior artilheiro do clube na história da Premier League, com 191 gols. Durante sua passagem pela Inglaterra, também somou 277 participações em gols pelo Liverpool, o maior número de um jogador por um único clube na história da Premier League.