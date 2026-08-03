O Real Madrid concluiu oficialmente o registro de seu astro português Bernardo Silva na Liga Espanhola, tornando-o apto a atuar pelo clube merengue nas partidas oficiais sob o comando do técnico português José Mourinho.

O site oficial da Liga Espanhola revelou, nesta segunda-feira, a inclusão do nome de Bernardo Silva na lista de jogadores do Real Madrid oficialmente registrados, deixando-o pronto para participar das partidas oficiais, apesar de ter que esperar até o dia 22 de agosto, data de início da nova temporada, com o confronto contra o Espanyol na rodada de abertura.

Real Madrid segue registrando suas contratações

O Real Madrid continua dando passos sérios e enérgicos para preparar a equipe para o início da nova temporada, com Mourinho trabalhando no campo com os jogadores atuais, enquanto reintegra gradualmente os demais atletas após o fim do período de descanso de verão.

Já nos escritórios administrativos, estão sendo concluídos os procedimentos de saída de jogadores e de chegada de novos, bem como seu registro oficial na Liga Espanhola após a partida dos atletas descartados da equipe.

Os nomes do holandês Denzel Dumfries, do espanhol Marc Cucurella e do francês Ibrahima Konaté foram incluídos oficialmente no site da Liga Espanhola como jogadores registrados anteriormente, e agora se juntou a eles Bernardo Silva, antes de seu retorno oficial aos treinos com a equipe.

Mourinho não deverá enfrentar qualquer problema para dar a chance a seu compatriota português de participar da partida de abertura da liga, especialmente porque ainda restam alguns dias do período de preparação para a nova temporada, durante os quais Bernardo poderá participar de alguns amistosos e adquirir a plena condição física.

O jogador português foi um dos principais pedidos de Mourinho para reforçar o lado criativo do meio-campo, de modo que o treinador português pode agora observar como seu novo astro se entrosa com a equipe e se adapta ao estilo de jogo exigido.

Carlos Espí, o único ausente do registro

Por outro lado, o atacante valenciano Carlos Espí, a contratação mais recente do Real Madrid, segue sendo o único jogador que ainda não foi oficialmente registrado na Liga Espanhola.

O atacante valenciano já participou de sua primeira partida com o clube merengue em um amistoso contra a Fiorentina, da Itália, mas terá que esperar um pouco antes de atuar em uma partida oficial com a equipe.

Ainda assim, não parece que o Real Madrid enfrentará grandes dificuldades para registrá-lo nos próximos dias, sobretudo porque os procedimentos administrativos seguem de forma normal e regular.

Rodri e Diomandé a caminho

Na verdade, também é esperada a chegada em breve às fileiras do clube merengue do espanhol Rodri e do argentino Cristian Romero Diomandé, sendo provável que sejam registrados da mesma maneira tranquila, embora estes dois últimos ainda não tenham sido anunciados oficialmente pelo clube.

Em um desdobramento chamativo, o atacante Gonzalo ainda não foi oficialmente liberado da lista da equipe, apesar de sua transferência para o clube inglês Fulham, já que seu nome ainda consta na lista oficial do Real Madrid na Liga Espanhola.

Quanto ao atacante brasileiro Endrick, ele retornou oficialmente à equipe após o fim de seu período de empréstimo ao Olympique de Lyon, da França, e o brasileiro era um dos ausentes mais notáveis da lista oficial do Real Madrid até poucas semanas atrás.