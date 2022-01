O recorde na Champions League que é obsessão de Cristiano Ronaldo e Messi

Cristiano Ronaldo é completamente obcecado por bater recordes, e seus números não dizem nem um pouco do contrário, incluindo o grande fato do português ser o maior artilheiro da Champions League de todos os tempos.

Porém, para CR7, não basta ser apenas o maior goleador. Cristiano quer ser o maior vencedor do título da Liga dos Campeões, e resta apenas uma para empatar com Paco Gento, o líder desta "tabela", que conquistou seis vezes a taça pelo Real Madrid na década de 50 e 60. Com o atual clube do português, um Manchester United em péssima fase, talvez isso fique um pouco mais difícil do que ele imaginou quando saiu da Juventus.

Para aumentar ainda mais a ansiedade de Cristiano, Lionel Messi, seu grande rival ao posto de melhor do mundo durante anos, possui quatro taças da Champions e tem dois anos a menos que CR7 (34, enquanto o português possui 36), além de jogar pelo PSG, clube que conta com astros como Neymar, Mbappé, Donnarumma, Sergio Ramos, dentro outros grandes jogadores, sendo grande candidato ao título europeu ano após ano.

O camisa 7 corre sérios riscos de ficar de fora da próxima edição, de 2022/23, pois os Red Devils estão em sétimo na Premier League, correndo pelas beiradas em jogos que deveriam ser mais tranquilos de levar a vitória. Na edição de 2021/22, o United enfrentará o Atlético de Madrid, clube o qual Cristiano Ronaldo mais marcou gols atuando contra na carreira. Já pelo lado de Messi, o PSG vive ótimo momento na Ligue 1, sendo líder disparado com garantia de vaga na próxima Liga dos Campeões. O duelo do clube de Paris será contra o Real Madrid, ex-time de CR7.

Por Portugal, Cristiano precisa de um time mais competitivo que o ajude a conquistar o mesmo número de Gento, por quem tinha grande respeito e admiração. Pela Argentina, Messi, outro grande batedor de recordes, deve aproveitar as chances de atuar pelo PSG e partir em busca de seu primeiro título com a camisa da equipe da capital francesa.