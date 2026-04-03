O recorde do Al-Hilal atrai o Al-Nasr na partida contra o Al-Najma

O Al-Nasr sonha em igualar o recorde do vizinho e rival tradicional Al-Hilal, quando enfrentar o Al-Najma na Liga Roshen da Arábia Saudita.
O Al-Nassr recebe o Al-Najma nesta sexta-feira, no Estádio Al-Awal Park, pela 27ª rodada da Liga Roshen.
O jornal saudita “Okaz” revelou um recorde excepcional na atual temporada, que o Al-Nassr poderá alcançar caso vença o Al-Najma.
Essa vitória, se concretizada, será a 13ª consecutiva do Al-Nassr na atual temporada da Liga Roshen, já que o time venceu as últimas 12 partidas da competição, mais precisamente desde a derrota por 1 a 3 para o Al-Hilal, na 15ª rodada, no último dia 12 de janeiro.
Depois disso, o “Al-Alamy” venceu o Al-Shabab (3 a 2), o Damak (2 a 1), o Al-Taawoun (1 a 0), o Al-Khaloud (3 a 0), Al-Riyadh (1 a 0), Al-Ittihad (2 a 0), Al-Fateh (2 a 0), Al-Hazm (4 a 0), Al-Najma (5 a 0), Al-Fayha (3 a 1), Neom (1 a 0) e Al-Khaleej (5 a 0).
Se o Al-Nassr conquistar sua 13ª vitória consecutiva, igualará o recorde desta temporada, registrado pelo seu rival tradicional, o Al-Hilal, quando este conseguiu tal feito entre a quarta e a décima sétima rodadas.
Desde o empate com o Al-Ahli por 3 a 3, na terceira rodada, o Al-Hilal venceu os clubes Al-Akhdoud (3 a 1), Al-Ittifaq (5 a 0), Al-Ittihad (2 a 0), Al-Shabab (1 a 0), Al-Najma (4 a 2), Al-Fateh (2 a 1), Al-Khaleej (3 a 2), Al-Khulud (3 a 1), Damak (2 a 0), Al-Hazm (3 a 0), Al-Nasr (3 a 1), Neom (2 a 1) e Al-Fayha (4 a 1).
Essa sequência só foi interrompida no dia 25 de janeiro passado, quando o Al-Hilal empatou com o Al-Riyadh por 1 a 1, na 18ª rodada da Liga Roshen, o que dá ao Al-Nasr a chance de igualar a marca contra o Al-Najma.