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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

O recorde de Mourinho está em perigo: o Barcelona de Flick ameaça o trono do Real Madrid

J. Mourinho
H. Flick
Raphinha
L. Yamal
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Portugal
Alemanha
Brasil
Espanha

Yamal e Raphinha vão dar conta da missão?

O Barcelona segue com sua estrondosa arrancada no Campeonato Espanhol, após conquistar 100% de aproveitamento em seus seis primeiros jogos, marcando 28 gols, e caminha para superar o recorde histórico alcançado pelo Real Madrid comandado pelo técnico português José Mourinho na temporada 2011-2012.

De acordo com o jornal espanhol Sport, a equipe catalã não encontra um verdadeiro rival na LaLiga até o momento, após impor sua supremacia a todos os times que enfrentou, seja no estádio Spotify Camp Nou ou fora dele, somando 6 vitórias consecutivas.

E, embora Hansi Flick não seja um apreciador dos recordes, conforme demonstrou recentemente durante uma de suas coletivas de imprensa, o Barcelona avança com passos firmes rumo à superação do recorde histórico do Real Madrid.

A temporada 2011-2012 testemunhou o Real Madrid, sob o comando do treinador português, registrar uma marca inédita na história da LaLiga, ao alcançar 121 gols em 38 rodadas, com uma média de 3,18 gols por partida.

A equipe merengue conseguiu, à época, chegar aos 100 pontos pela primeira vez em sua história, graças ao brilho de Cristiano Ronaldo, que marcou 46 gols, além de Gonzalo Higuaín, com 22 gols, e Karim Benzema, que fez 21 gols.

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Real Madrid
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O Real Madrid perdeu apenas duas partidas no campeonato naquela temporada, para o Levante por 1 a 0 e para o Barcelona por 3 a 1, após se despedir da Liga dos Campeões da Europa nas semifinais, nos pênaltis, diante do Bayern de Munique.

Apesar de ter batido o recorde de gols marcados na competição nacional, a equipe merengue não conseguiu balançar as redes em duas partidas, contra o Racing e o Valencia, além de ter empatado com o Málaga e o Villarreal.

O Real Madrid registrou sua maior vitória naquela temporada no estádio Santiago Bernabéu, ao golear o Osasuna por 7 a 1.

E, passados 14 anos, o recorde do Real Madrid está seriamente ameaçado, diante do início arrasador que o Barcelona apresenta sob o comando de Hansi Flick, que disputa sua terceira temporada à frente da equipe catalã.

O Barcelona marcou 28 gols em 6 partidas, com uma média de 4,6 gols por jogo, após conquistar amplas vitórias sobre o Elche por 5 a 0, o Athletic Bilbao por 2 a 0, o Rayo Vallecano por 5 a 2, o Valencia por 5 a 0, o Levante por 4 a 2 e o Racing por 7 a 2.

No âmbito individual, Raphinha lidera a lista de artilheiros da LaLiga com 9 gols, após marcar três gols contra a equipe vinda da região da Cantábria, elevando sua marca a 4 hat-tricks com a camisa do Barcelona.

O seu perseguidor mais próximo vem de dentro da própria equipe catalã: Lamine Yamal, que tentou marcar por todas as formas possíveis antes de encerrar o festival de gols após uma jogada maradoniana de Adeyemi.

O jogador de 19 anos elevou sua marca a 7 gols no campeonato, após balançar as redes em 4 partidas consecutivas.

E, antes da data Fifa, o Barcelona será visitante do Sevilla no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em um confronto no qual o time de Flick tropeçou na temporada passada, após sofrer uma dura derrota por 4 a 1.

A ambição da equipe catalã não se limita a manter o aproveitamento perfeito no início da temporada, mas se estende também à manutenção de sua assustadora média de gols, que causa preocupação na Europa e coloca em xeque o recorde que ainda pertence ao Real Madrid comandado por José Mourinho.

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