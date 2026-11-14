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A Federação Internacional de Futebol (FIFA) pôs fim à polêmica em torno da veracidade da quebra, por Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, do recorde da lenda Hossam Hassan como maior artilheiro da história do Egito, após o seu doblete contra o Malaui.

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Salah gerou ampla polêmica nas últimas horas, depois de marcar dois gols na goleada da seleção egípcia sobre o Malawi por 5 a 0, na noite da última sexta-feira, no Estádio do Cairo, pela terceira rodada do Grupo 2 das eliminatórias da Copa Africana de Nações 2027.

A bola sorri para Salah após sofrimento

O craque do Trabzonspor, da Turquia, sofreu com a falta de sorte diante do gol do Malawi durante os 84 minutos desde o início da partida, após finalizar mais de uma vez, mas a defesa e o goleiro da equipe visitante conseguiram afastar as bolas.

Mas a bola sorriu para Salah nos minutos finais, quando conseguiu marcar o quarto gol da seleção egípcia a 6 minutos do fim do tempo regulamentar, de cabeça, aproveitando um cruzamento preciso do reserva Ibrahim Adel.

E, nos acréscimos, o jovem atacante Hamza Abdel Karim sofreu um pênalti após ser derrubado pelo goleiro, cabendo a Salah a cobrança, que transformou no quinto gol com uma cavadinha, ao estilo "panenka".

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Dois gols encerram o jejum de Salah

Com esses dois gols, Salah encerrou seu jejum de gols com a seleção egípcia, que durava 4 partidas, desde que marcou um gol contra a Nova Zelândia na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026.

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O capitão do Egito não marcou diante de Irã, Austrália e Argentina no Mundial, e depois diante de Angola na estreia das eliminatórias da Copa Africana de Nações.

Por outro lado, Salah não participou da grande vitória sobre o Sudão do Sul por 5 a 0 na segunda rodada das eliminatórias.

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Comemoração de Salah abre espaço para a polêmica

Após seus dois gols diante do Malawi, voltou a surgir a polêmica sobre o número real de gols internacionais de Mohamed Salah, especialmente com a possibilidade de ele superar a marca de Hossam Hassan, ex-técnico demitido do cargo na semana passada, que marcou 69 gols com a camisa da seleção egípcia no período entre 1985 e 2006.

Salah recebeu a saudação dos companheiros após o apito final da partida, em uma cena que sugeriu a todos que os jogadores da seleção comemoravam a superação, por parte de seu capitão, da marca de Hossam Hassan, cujo nome esteve ligado recentemente a especulações sobre a existência de um desentendimento com Salah, em meio a relatos que indicaram que esse desentendimento estava entre os motivos da demissão do técnico do cargo.

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E o assunto não parou na comemoração dos jogadores, pois Salah publicou sua foto nas redes sociais segurando um papel no qual estava escrito o número "70", em clara referência à sua convicção de que havia se tornado o maior artilheiro da história da seleção egípcia.

Fontes estatísticas contabilizam 70 gols para Salah

Após a partida, algumas das principais fontes de estatísticas, entre elas a rede francesa "Stats Foot", confirmaram que Salah de fato chegou a 70 gols internacionais, tendo, portanto, conseguido superar a marca de Hossam Hassan.

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Mas outras fontes estatísticas, com destaque para a rede "Transfermarkt", indicaram que o saldo de Salah é de apenas 68 gols.

A partida contra a Suazilândia por trás da origem da crise

A origem dessa polêmica remonta a 2013, no início da trajetória internacional de Salah, quando ele marcou dois gols na grande vitória da seleção egípcia sobre a Suazilândia por 10 a 0 em um amistoso.

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Surgiu, à época, a polêmica sobre se a Federação Internacional de Futebol, a "Fifa", havia incluído a partida em sua agenda internacional, especialmente porque o ex-técnico Bob Bradley fez 10 substituições durante o jogo, número que ultrapassa o limite permitido nas partidas internacionais oficiais.

A partida não apareceu na lista de jogos da seleção egípcia publicada no site oficial da "Fifa", o que reforçou a possibilidade de ela não ser contabilizada e, consequentemente, de os dois gols de Salah serem excluídos de seu saldo internacional.

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Relatório da "Fifa" aumenta a incerteza

Mas a própria "Fifa" intensificou a polêmica em torno do total internacional de Salah, depois que seu site oficial publicou um relatório sobre os principais gols do capitão da seleção egípcia, após seu último gol contra a Nova Zelândia durante a Copa do Mundo.

O relatório revelou, à época, que Salah havia chegado a 68 gols internacionais, número no qual algumas fontes se basearam como prova de que o jogador havia alcançado 70 gols após seus dois gols diante do Malawi, tendo, portanto, superado a marca de Hossam Hassan, de 69 gols.

Fifa.com

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"Fifa" recua e corrige o número

Com o aumento da polêmica nas últimas horas, a "Fifa" voltou a corrigir o que constava no relatório publicado após a partida contra a Nova Zelândia, reconhecendo a existência de um erro no total.

O site oficial da Federação Internacional alterou o número de gols de Salah no relatório de 68 para 66 gols, o que significa que o total geral do jogador após seus dois gols diante do Malawi passou a ser de 68 gols, e não 70.

Fifa.com

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Dessa forma, a "Fifa" resolveu a polêmica em favor da manutenção da marca de Hossam Hassan como o maior artilheiro da história da seleção egípcia, após confirmar que Salah ainda não superou o recorde.

Salah diante de uma nova chance de superar a marca de Hossam Hassan

Apesar disso, Salah não terá de esperar muito para igualar ou superar a marca de Hossam Hassan, já que a seleção egípcia enfrentará novamente o Malawi na próxima terça-feira, fora de casa, pela quarta rodada das eliminatórias.

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Salah precisa marcar apenas um gol para igualar a marca de Hossam Hassan, de 69 gols, enquanto se tornará o maior artilheiro da história da seleção egípcia de forma isolada se marcar dois gols.

E a superação do recorde, caso ocorra, terá um simbolismo especial diante da crise que envolveu o capitão da seleção e o ex-técnico, demitido do cargo apesar de ter conquistado a classificação para a Copa do Mundo 2026, em meio a especulações sobre a interferência de Salah na decisão de demiti-lo.

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Como começou o desentendimento entre Salah e Hossam Hassan?

Hossam Hassan havia substituído Salah após 60 minutos da partida contra Angola na estreia das eliminatórias da Copa Africana de Nações, decisão que gerou a ira do craque do Trabzonspor.

Posteriormente, surgiram relatos na imprensa que falaram de ofensas dirigidas pelo técnico aos jogadores da seleção dentro do vestiário no intervalo, o que aumentou a ira do capitão do Egito.

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Em seguida, Salah deixou a concentração da seleção egípcia e não viajou com a equipe para disputar a partida seguinte, diante do Sudão do Sul, em um passo que reforçou as notícias que circulavam sobre a existência de um desentendimento entre as duas partes.

Tentativas de conter a crise antes da demissão de Hossam Hassan

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Em uma tentativa de acalmar os ânimos entre Salah e Hossam Hassan, Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, viajou à Turquia.

Mas o técnico se recusou a viajar, antes que a crise evoluísse posteriormente e terminasse com sua demissão do cargo.