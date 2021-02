O recado de Cristiano Ronaldo: a Liga dos Campeões começa no mata-mata

O português vai para a 17ª fase eliminatória de Champions e quer brigar por mais um título, o primeiro pela Juventus

A Liga dos Campeões está apenas começando. Pelo menos é isso o que disse Cristiano Ronaldo em um post no Instagram. O craque da Juventus, que vai para mais um mata-mata de Champions, coloca a segunda fase como um “campeonato à parte”, com muita competitividade.

As oitavas de final da Champions League começam nesta terça-feira (16) e, a partir de agora, é vencer ou vencer - a derrota significa o fim do sonho de título. O mata-mata é um campeonato completamente diferente da fase de grupos, e até Cristiano Ronaldo concorda com isso.

O camisa 7 da Juventus vai disputar nesta temporada o seu 17º mata-mata de Liga dos Campeões - são cinco com o Manchester United, nove com o Real Madrid e dois já disputados com o time italiano. Nesta quarta-feira (17), a Juve estreia nas oitavas contra o Porto e, entrando no clima, o craque postou uma foto com uma legenda motivacional a ele e seus companheiros.

“É disto que se trata a Liga dos Campeões: os mata-matas. É quase como se outra competição começasse a partir deste ponto e todos tivessem que fazer O jogo, porque cada detalhe pode fazer a diferença. Nos últimos anos, voltamos para casa mais cedo do que queríamos, mas continuamos a almejar mais alto a cada temporada e este ano não é exceção. Amanhã temos um jogo muito importante contra uma equipe muito forte e só posso esperar que seja o início da longa caminhada que queremos fazer até a final. Respeito pelo adversário, ambição para a vitória e 100% de foco em nossos objetivos. Vamos lá, rapazes! Fino Alla Fine [até o fim]!”, escreveu o português.

Desde 2016-17, ainda sem Ronaldo em seu elenco, a Juve não chega a uma final de Liga dos Campeões. Em 2017-18 e, já com o português, em 2018-19, o time caiu nas quartas e, na edição passada, uma dolorosa eliminação ainda nas oitavas, para o Lyon, que deixou o time de fora do “Final 8”, em Lisboa.

Nesta edição, a Juve fez uma boa fase de grupos, na qual não contou com o camisa 7 em alguns jogos, enquanto ele se recuperava da Covid-19. Os italianos terminaram na primeira colocação do Grupo G, que tinha ainda Barcelona, Dínamo de Kiev e Ferencváros, foram cinco vitórias e apenas uma derrota - para o Barça - nos seis jogos disputados.

O duelo contra o Porto será nesta quarta (17), às 17h (de Brasília), este primeiro jogo será em Portugal e a volta, marcada para o dia 9 de março, será na casa da Juve.