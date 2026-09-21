Em entrevista à Movistar, Miguel Torres, que vestiu a camisa dos Blancos entre 2005 e 2009, afirmou que falta ao Real qualquer estrutura no jogo coletivo. Alguns profissionais, que haviam mostrado atuações fortes em outros clubes, mal conseguem explorar seu potencial por causa disso.

"Falta estrutura ao Madrid. (Marc) Cucurella parece outro jogador, ele até parece um jogador ruim, mas só porque não há estrutura. Não existe qualquer mecanismo de jogo", disparou Torres.

Cucurella ainda no verão havia se tornado campeão mundial com a seleção espanhola nos Estados Unidos, no Canadá e no México e inclusive entrou para a equipe do torneio. Na sequência, ele trocou o Chelsea pelo Real por 55 milhões de euros, mas ainda enfrenta dificuldades no início de sua trajetória no clube madrilenho. Assim, o jogador de 28 anos ainda não tem participação em gols em oito partidas oficiais e, além disso, também vem se mostrando extremamente inseguro defensivamente.

No fim de semana passado, por exemplo, na turbulenta derrota por 2 a 1 para o rival Atlético, Cucurella não foi bem no segundo gol sofrido, marcado por Jonathan David, já que não conseguiu atrapalhar de maneira decisiva no cruzamento de Giuliano Simeone.

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Como foi o início de temporada do Real Madrid?

Diante dos investimentos maciços no verão, o Real gastou somado mais de 300 milhões de euros em novos jogadores, Torres esperava mais. Ele próprio via os Merengues claramente na condição de favoritos em relação ao Barcelona, mas a realidade agora seria outra.

"Observava-se com um sorriso o que o Barça fazia: 80 milhões por Gordon - quem é esse afinal? Adeyemi, só mais um atacante. Pagam muito dinheiro por Rodri, embora ele não estivesse fisicamente em sua melhor forma. Se Rodri jogasse no Madrid, nele também ficariam visíveis inúmeras fraquezas", disse Torres.

Nos catalães, sob o comando do técnico Hansi Flick, ao contrário do Real, também seria possível ver com clareza uma ideia de jogo. "As semanas passam, e não importa quem o Barça contrate ou se nem contratar um atacante - com eles tudo funciona bem, porque têm uma boa estrutura", explicou Torres. "Reforço mais uma vez: no Real Madrid não há estrutura, e assim é muito difícil que um projeto possa ter sucesso, mesmo quando se dispõe de bons jogadores."

Na tabela de LaLiga, o Real Madrid caiu para a quarta colocação depois de agora somar duas derrotas em sete jogos. O líder Barça já abriu seis pontos de vantagem, e o Atlético agora também está um ponto à frente dos Merengues.