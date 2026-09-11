Aumenta o clima de incerteza em torno do futuro do astro italiano Federico Chiesa em seu clube, o Liverpool.

Os relatos ligam Federico Chiesa a uma transferência para o Campeonato Espanhol durante a janela de transferências de inverno, em meio ao crescente interesse do Atlético de Madrid e do Valencia.

O site Tribuna, citando o "Calciomercato", relatou que Chiesa poderia se reencontrar com seu companheiro emprestado Harvey Elliott nas fileiras do Valencia, que atravessa dificuldades e ocupa atualmente a última colocação do Campeonato Espanhol, com apenas um ponto em quatro partidas.

O Atlético de Madrid também monitora a situação do jogador italiano, depois de fracassar na tentativa de contratar novamente Nico González, da Juventus, na sequência do bem-sucedido período de empréstimo que ele passou no time.

Chiesa tem sofrido para conseguir minutos em campo no Liverpool desde sua transferência da Juventus em 2024, tendo participado de apenas 104 minutos na Premier League em sua primeira temporada, antes de começar apenas uma partida na temporada passada.

Até o momento, Chiesa não disputou nenhuma partida oficial nesta temporada, e também foi deixado de fora da lista do Liverpool para a Liga dos Campeões da Europa, apesar de a relação ter incluído jogadores lesionados como Hugo Ekitike e Giovanni Leoni.

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