O caso Negreira se aproxima de uma nova etapa que pode levar à definição de seu destino perante a Justiça espanhola, após o encerramento da fase de investigação preliminar, enquanto as atenções se voltam para as audiências finais marcadas para novembro próximo, em meio a expectativas de que o trâmite judicial se estenda até meados de 2027 antes da emissão de uma sentença definitiva.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a juíza Alejandra Gil encerrou a investigação preliminar após rejeitar o pedido do Real Madrid de prorrogá-la por mais seis meses, com o tribunal devendo ouvir, ao longo de novembro, uma série de testemunhas, entre elas Gerard López, antes de decidir sobre o encaminhamento do caso a julgamento ou seu arquivamento.

Com o fim das audiências, o caso entra em uma fase decisiva, já que caberá ao tribunal definir seu próximo trâmite judicial.

As estimativas, de acordo com o jornal, apontam que a emissão de uma sentença definitiva não deve ser esperada antes de meados de 2027, diante das etapas processuais que ainda restam ao caso.

Paralelamente ao trâmite judicial espanhol, o Real Madrid pressiona a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) para reativar o processo do caso e tomar uma decisão a respeito do Barcelona, depois que a entidade iniciou seus procedimentos em março de 2023 sem anunciar uma posição definitiva até o momento.

O Real Madrid havia apresentado um relatório à Uefa com o objetivo de levar o processo rumo à sua definição, mas a entidade europeia não está legalmente obrigada a aguardar o resultado dos tribunais espanhóis antes de tomar sua decisão, o que significa que pode agir de forma independente do trâmite judicial local.

Ainda assim, a emissão da decisão judicial espanhola segue sendo um marco importante nos desdobramentos do caso, num momento em que as atenções se voltam para as audiências de novembro como o próximo passo que pode determinar se o processo chegará a julgamento ou se interromperá na fase de investigação.