A diretoria do Real Madrid segue transformando sua academia "La Fábrica" em uma máquina que não para de produzir dinheiro, em um modelo econômico que impressiona a Europa e reforça consideravelmente os cofres merengues.

Em uma nova e inédita transação, o clube merengue vendeu seu jovem atacante Jacobo Ortega ao Strasbourg, da França, por 10 milhões de euros, apesar de ele nunca ter vestido a camisa do time principal por sequer um minuto.

Segundo a rádio espanhola "Cadena SER", a transferência de Ortega se tornou a mais cara na história do Real Madrid para um jovem jogador que deixa o clube sem ter atuado pelo time principal, confirmando o sucesso da estratégia do clube em maximizar os lucros de sua academia, inclusive de suas equipes reservas.

De acordo com os detalhes, a proposta inicial do clube francês, de propriedade do grupo "BlueCo", dono do Chelsea, era de 8 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador, antes de o Real Madrid conseguir elevar o valor para 10 milhões de euros por 70% de seus direitos, mantendo cláusulas que lhe garantem o controle sobre o futuro do jogador.

O brilho de Ortega, registrado no Real Madrid C, veio na segunda metade da temporada, quando marcou 18 gols e se destacou de forma notável na liga de juniores, o que fez dele alvo de vários clubes da liga espanhola, encabeçados pelo Elche, que fez um grande esforço para contratá-lo, mas o ambicioso projeto do Strasbourg, após falhar por uma pequena margem em se classificar para a competição europeia na temporada passada, foi mais atrativo para o jogador.

Com essa transferência, o total de lucros da academia de jovens do Real Madrid salta para cerca de 199 milhões de euros em um curto período, em um balanço impressionante que inclui: Nico Paz (60 milhões), Gonzalo García (40 milhões), Víctor Muñoz (20,5 milhões), Mario Gila (15 milhões), Álvaro Rodríguez (12,5 milhões), Álex Jiménez (12,5 milhões), Palacios, Valdepeñas, Mario Martín e outros, com o clube sempre mantendo opções de compra preferenciais e cláusulas de recompra que lhe garantem se beneficiar de qualquer explosão futura de seus talentos.