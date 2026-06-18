O Real Madrid vai embolsar milhões... O Liverpool está prestes a contratar um substituto para Salah em uma negociação histórica

Uma reportagem divulgada hoje, quinta-feira, afirmou que o Liverpool está muito perto de contratar um substituto para o egípcio Mohamed Salah, que anunciou sua saída dos Reds ao final da última temporada.

Reportagens da imprensa nos últimos dias confirmaram que o jovem espanhol Víctor Muñoz, jogador do Osasuna, estava prestes a se transferir para o Newcastle por 35 milhões de euros, mais 5 milhões em bônus, mas a situação mudou.

O jornal “Marca” informou que Victor Muñoz irá para o Liverpool, o que também foi confirmado por Fabrizio Romano, especialista em transferências.

O jogador já estava em negociações avançadas com o Newcastle, mas, no fim das contas, o Liverpool pagará a cláusula de rescisão no valor de 40 milhões de euros, metade dos quais irá para o Real Madrid.

O Newcastle vinha negociando com os agentes de Víctor há vários dias e estava prestes a fechar um acordo com o Osasuna, mas o Liverpool decidiu pagar a cláusula de rescisão de 40 milhões de euros para contratar uma das maiores estrelas da última temporada da La Liga.

O jogador assinará um contrato válido até 2032 e já passou pelo exame médico nos Estados Unidos.

Víctor Muñoz, que atualmente disputa a Copa do Mundo, passará da La Liga para a Premier League, e será treinado por seu compatriota Andoni Iraola.

Muñoz preencherá a lacuna deixada por Mohamed Salah, que já anunciou sua saída de Anfield, e tentará a sorte em uma das ligas mais fortes do mundo com apenas 22 anos de idade.

O Real Madrid receberá metade dos 40 milhões de euros, já que manteve 50% dos direitos do jogador, além de uma cláusula de opção de compra que não foi exercida.

Com a confirmação desta transação, Victor Muñoz se tornará a venda mais cara da história do Osasuna.