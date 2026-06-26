O Real Madrid traz grandes novidades sobre Dani Ceballos, cujo nome tem sido associado ao Ajax

O contrato de Dani Ceballos com o Real Madrid foi rescindido com efeito imediato. O clube espanhol divulgou a notícia por meio de seus canais oficiais. Isso significa que o meio-campista de 29 anos pode procurar um novo clube sem custo de transferência.

A notícia não surge do nada. Fabrizio Romano já havia anunciado na semana passada que o contrato de Ceballos, válido até meados de 2027, seria rescindido, pois ele não faz parte dos planos do novo técnico José Mourinho.

Ceballos já vem sendo associado ao Ajax há algum tempo. O clube de Amsterdã espera, com esse alvo de sonho, dotar o meio-campo do técnico Míchel — também espanhol — de qualidade, criatividade e experiência.

Mas também o Real Betis, clube onde Ceballos deu seus primeiros passos no futebol profissional, estaria interessado nele. E, segundo consta, o espanhol se inclina mais por uma transferência para esse clube, que, além disso, disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada.

Além disso, Ceballos recebia um salário milionário no Real Madrid. Provavelmente, nem o Ajax nem o Betis teriam condições de arcar com isso. Um ponto positivo para ambas as partes é o fato de ele estar sem contrato: assim, o clube comprador precisará arcar apenas com a taxa de assinatura e o salário.

Ceballos jogava no Real Madrid desde 2017, quando o clube o contratou do Betis por 16,5 milhões de euros. De 2019 a 2021, o jogador, que já disputou 13 partidas pela seleção espanhola, foi emprestado ao Arsenal.

Pelo Real Madrid, Ceballos disputou 215 partidas oficiais. Nelas, marcou 7 gols e deu 16 assistências.