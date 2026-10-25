O Real Madrid supera o Barcelona: grande salto europeu do Trabzonspor

O turco Trabzonspor deu um grande salto no ranking de clubes europeus, após conquistar duas vitórias consecutivas na Liga Conferência Europa.
De acordo com a última atualização no site da União Europeia de Futebol, a equipe turca subiu da 166ª posição no início da atual temporada para o 141º lugar, elevando sua pontuação para 12.500 pontos.
O Trabzonspor se beneficiou do brilho de seu astro egípcio Mohamed Salah, que o conduziu à vitória sobre o finlandês KuPS e, em seguida, sobre o escocês Hearts, fazendo o clube turco avançar 25 posições de uma só vez no ranking da "Uefa", segundo o site turco 61saat.
Fenerbahçe na liderança
De forma geral, o Bayern de Munique lidera a lista do ranking de clubes europeus, seguido pelo Arsenal na segunda posição e pelo Real Madrid em terceiro. O Paris Saint-Germain ocupa o quarto lugar, a Inter de Milão o quinto, o Liverpool o sexto, o Manchester City o sétimo, enquanto o Barcelona aparece na oitava posição.
O Fenerbahçe lidera a classificação dos clubes turcos no ranking europeu, após somar 60.750 pontos, o que o colocou na 27ª posição mundial. O Galatasaray ocupa a 46ª colocação, enquanto o Başakşehir aparece na 98ª posição e o Beşiktaş na 119ª.