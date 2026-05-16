O Real Madrid se despede deste verão de um ícone do clube, após nada menos que 449 partidas

Dani Carvajal deixará o Real Madrid ao final desta temporada. É o que informa o The Athletic. O Real Madrid decidiu não renovar o contrato do jogador, que expira neste verão.

Já há algum tempo que se questionava se haveria uma renovação de contrato para o lateral-direito, agora com 34 anos. Nas últimas temporadas, ele tem jogado pouco, em parte devido a lesões.

Carvajal perdeu a maior parte da temporada passada devido a uma lesão no ligamento cruzado. Também nesta temporada ele enfrentou muitos problemas físicos, incluindo uma nova lesão no joelho e uma contusão no pé.

De acordo com o The Athletic, o clube decidiu não renovar o contrato de Carvajal, que está chegando ao fim. O zagueiro já foi informado da decisão.

Ainda não se sabe onde ele dará continuidade à carreira. Fontes informam que uma transferência para a Arábia Saudita ou outro país do Oriente Médio é “difícil”, devido à instabilidade na região.

Carvajal passou pela base do Real Madrid, mas partiu em 2012 para o Bayer Leverkusen. Um ano depois, o Real Madrid o recontratou.

Desde então, ele disputou nada menos que 449 partidas oficiais pelo clube espanhol. Nesse período, conquistou, entre outros títulos, seis Ligas dos Campeões e quatro campeonatos nacionais. Pela seleção espanhola, o jogador com 52 convocações disputou sua última partida internacional em setembro do ano passado.