O Real Madrid revela o "segredo" por trás do negócio de 100 milhões

O Real Madrid intensifica os seus esforços para fechar a contratação do talento marfinense Yan Diomande, médio do Leipzig alemão, de 19 anos, numa transferência iminente cujo valor pode atingir ou superar os 100 milhões de euros, entre garantias de que este passo não significa retirar o nome de Olise da lista de alvos do clube merengue.

O jornal espanhol Mundo Deportivo afirmou que o jogador do Bayern de Munique Olise, de 24 anos, continua a liderar a lista de prioridades do presidente Florentino Pérez, embora os responsáveis de Valdebebas tenham chegado à convicção de que o clube bávaro não abrirá mão da sua estrela durante a atual janela de transferências de verão, apesar da disposição do Real Madrid para investir mais de 200 milhões de euros para concretizar o negócio.

Perante este impasse, o Real Madrid virou a sua bússola para Diomande, que acompanha há muito tempo, e que, segundo os relatos, estava perto de assinar pelo Paris Saint-Germain, mas a intervenção do gigante espanhol baralhou as contas e levou o jogador a dar o seu aval inicial à transferência para a capital espanhola.

Quanto a Olise, o Real Madrid decidiu congelar as negociações temporariamente, sem encerrar definitivamente o dossiê, mantendo-se o clube atento a qualquer sinal do Bayern de Munique quanto à possibilidade de abrir a porta às negociações, com expectativas nos corredores de Valdebebas de que a verdadeira oportunidade possa surgir no próximo verão, e não agora.