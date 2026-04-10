O Real Madrid vive um clima de indignação crescente em seus bastidores devido ao que considera um “claro desequilíbrio” na justiça arbitral, tendo em vista o declínio de seus resultados na La Liga nos últimos anos, já que o clube não consegue conquistar o título por duas temporadas consecutivas desde as temporadas de 2006-2007 2007-2008, o que muitos consideram inaceitável para uma instituição do porte e da história do Real Madrid.

E embora o clube reconheça a existência de erros internos que afetaram seu desempenho no campeonato nacional, a arbitragem continua sendo um fator principal na explicação desse declínio, especialmente diante das repercussões do caso Negreira, que abalou o futebol espanhol.

Números que geram polêmica e indignação em Valdebebas

Dados publicados pela conta “Football Gate” na plataforma X indicam que, desde 2001, o Barcelona jogou um total de 1.793 minutos em vantagem numérica, contra apenas 278 minutos do Real Madrid em desvantagem numérica.

Essas grandes diferenças surpreenderam a diretoria do clube real, que considera que tais números representam uma “anomalia arbitral”, difícil de explicar em uma competição que reúne duas equipes que dividem a liderança histórica do campeonato.

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De acordo com fontes próximas ao clube, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, não se contenta mais com mudanças superficiais dentro da Comissão Técnica de Árbitros (CTA), mas exige uma “revolução total” no sistema de arbitragem espanhol, considerando que a permanência de alguns árbitros cujos nomes foram associados ao “caso Negreira” é algo “incompreensível e inaceitável”.

O Real Madrid insiste em seguir adiante judicialmente

Pérez afirmou em mais de uma ocasião que o Real Madrid levará até o fim o caso dos pagamentos efetuados pelo Barcelona ao ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros, Enríquez Negreira.

O clube apresentou-se oficialmente como parte civil no processo, considerando-se uma das principais vítimas deste escândalo que afeta a integridade da competição.

A postura dos outros clubes espanhóis causa espanto à diretoria do Real Madrid, já que a maioria deles não tomou a mesma atitude, apesar de o caso afetar a reputação de todo o futebol espanhol.

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Apesar do descontentamento da torcida do Real Madrid com os resultados da equipe no campeonato, ela expressa orgulho pela postura jurídica do clube, considerando que a defesa da justiça esportiva é um dever ético antes de ser uma questão competitiva.

Muitos torcedores acreditam que as reações teriam sido completamente diferentes se fosse o Real Madrid o envolvido no caso, em vez do Barcelona, apontando para um claro duplo padrão no tratamento dado aos dois clubes.

Autocrítica dentro do Real Madrid

Apesar das críticas dirigidas à arbitragem, a autocrítica não está ausente dos escritórios de Valdebebas. Os dirigentes do clube reconhecem a necessidade de melhorar o desempenho doméstico e buscar maior continuidade na La Liga, afirmando que a equipe tem potencial para alcançar melhores resultados independentemente das circunstâncias arbitrais.

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Este é um dos desafios pendentes do Real Madrid na última década, já que o clube não conseguiu impor seu domínio nacional, apesar de seus repetidos sucessos europeus.

Enquanto o clube continua sua trajetória na Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol continua sendo um objetivo fundamental para restabelecer o equilíbrio entre a glória continental e a supremacia nacional, enquanto se aguarda o desfecho da reforma arbitral exigida pelo Real Madrid.