"O Real Madrid não está satisfeito após a chegada de Dumfries: este jogador da seleção holandesa está na mira do clube"

O Real Madrid tem um jogador da seleção holandesa no topo da lista para a próxima janela de transferências de verão, revelou o Marca nesta segunda-feira. O jornal espanhol chega a descrever o zagueiro holandês como um “principal candidato” para o novo técnico José Mourinho.

O gigante madrilenho já reforçou a defesa com Denzel Dumfries (Inter) e Ibrahim Konaté (Liverpool). Além disso, há um interesse sério em Micky van de Ven, que evitou o rebaixamento do Tottenham Hotspur na última rodada, e em Josko Gvardiol, do Manchester City, para uma vaga na zaga central.

Van de Ven, de 25 anos, tem contrato com o Tottenham por mais três temporadas e, segundo o Transfermarkt, deve custar pelo menos 50 milhões de euros. O Real Madrid terá, portanto, que desembolsar uma quantia considerável pelo zagueiro central e lateral-esquerdo.

Talvez o Tottenham queira fazer um acordo com o Real Madrid, já que outro holandês está a caminho de Londres do Norte. Já foram feitas duas ofertas ao Brighton & Hove Albion por Jan Paul van Hecke, com valores de pelo menos 50 milhões de euros. Van Hecke, de qualquer forma, não quer nada mais do que assinar com o Tottenham.

Aliás, o Real Madrid não está de olho apenas em Van de Ven para a posição de lateral-esquerdo na próxima temporada. Mourinho seria um admirador de Riccardo Calafiori (Arsenal), enquanto Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) também apareceu no radar madrilenho.

Van de Ven, que está com a seleção holandesa se preparando para a estreia contra o Japão na Copa do Mundo, está no Tottenham desde 2023. O vencedor da Liga Europa de 2025 pagou na época 40 milhões de euros pelo zagueiro de 1,93 metro de altura.

O jogador da Holanda do Norte parece ter garantida uma vaga no time titular da seleção holandesa sob o comando do técnico Ronald Koeman. Para a posição de lateral-esquerdo, Jorrel Hato e Nathan Aké são as outras opções de Koeman.