O Real Madrid não desiste da disputa pelo título espanhol contra o FC Barcelona

O Real Madrid não desiste da disputa pelo título da LaLiga. Graças, em parte, ao primeiro gol de Kylian Mbappé em quatro partidas do campeonato, a equipe venceu por 2 a 1 o Deportivo Alavés em casa na terça-feira. A diferença para o líder FC Barcelona, que entra em campo na quarta-feira, foi reduzida para seis pontos, faltando seis rodadas para o fim da temporada.
O impasse foi quebrado aos 30 minutos pelo Real Madrid. Arda Güler encontrou Mbappé, que viu um chute desviado entrar no gol. Apenas dois minutos depois, Antonio Sivera impediu com uma defesa fabulosa que o atacante francês marcasse novamente.
O Deportivo Alavés teve sorte pouco antes do apito para o intervalo, quando Éder Militão acertou a trave. Bem no final dos acréscimos de um primeiro tempo emocionante, o Real Madrid se safou quando Toni Martínez acertou a trave em nome dos visitantes. Um segundo tempo emocionante aguardava ambas as equipes.
A tensão diminuiu bastante para o Real Madrid quando Vinicius Júnior acertou o canto inferior esquerdo com um belo chute de longe: 2 a 0. Após mais de uma hora de jogo na capital espanhola, Mbappé foi novamente impedido por Sivera.
O Alavés ainda tentou nos minutos finais, com Martínez impedido de marcar por Andriy Lunin e Victor Parada acertando a trave. Nos acréscimos, o ativo Martínez salvou a honra do décimo sétimo colocado da LaLiga.
O Real Madrid não deixou a situação escapar nos minutos finais no Santiago Bernabéu. Três pontos importantes, no fim das contas, para o segundo colocado, que espera um tropeço do Barcelona na quarta-feira contra o Celta de Vigo.