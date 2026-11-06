No momento em que se esperava que Vinícius Júnior aproveitasse o período de suspensão para recuperar a forma física e o nível, o Real Madrid optou por enviá-lo a Dubai. A decisão provocou uma onda de polêmica na Espanha e reabriu a porta para a pergunta que não se cala: quem é o responsável pela queda de rendimento do craque brasileiro?

Vinícius não treinou com o restante de seus companheiros no Real Madrid na sexta-feira. Sua ausência não se deveu à impossibilidade de jogar contra o Valencia no sábado, partida em que cumpre o quarto jogo de suspensão, nem tampouco à sua incorporação antecipada à seleção do Brasil como preparação para os próximos jogos, após ter sido convocado por Ancelotti. A verdade é que o brasileiro vai passar o fim de semana em Dubai.

Viagem de publicidade em vez de treino

O Real Madrid anunciou que se trata de parte de um acordo com a Emirates, e que seu jogador irá até lá para gravar anúncios promocionais do "Visit Dubai".

Mas essa justificativa não convenceu muitos, e o jornalista Pacojo Delgado comentou a decisão no programa "SER Deportivos", dizendo: "Na minha opinião, o mais provável é que Vinícius ficasse e treinasse para recuperar a forma física, em vez de gravar anúncios".

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E acrescentou: "Não estou dizendo que ele deveria ir a Valencia para estar junto ao time, mas parece ser melhor para ele ficar em Valdebebas até se incorporar ao Brasil".

Delgado destacou que tudo o que cerca o camisa 7 do Real Madrid neste ano tem sido "extremamente estranho".

Cansaço e viagens, e a forma física perdida

A questão não se limita à sua ausência dos treinos nestes dias, algo que, sem dúvida, teria melhorado sua condição física, já que ele não está no nível do Vinícius que esteve perto de ganhar a Bola de Ouro há mais de dois anos.

Pelo contrário, ele se desgasta com as longas distâncias e, consequentemente, sofre com o cansaço e com a possibilidade de lesão. Além de sua viagem ao Japão e a Singapura, onde vai disputar partidas com a seleção de seu país, ele ainda precisa somar uma viagem a Dubai.

O jornalista Antón Meana, que esteve presente na sessão de sexta-feira, comentou: "Notei sua ausência nos treinos. Acho que é bom para ele estar no campo de treino com seus companheiros, e também é bom para nós vê-lo treinar no dia em que a imprensa tem permissão para entrar em Valdebebas".

E Meana acrescentou: "Repito, ele não pode jogar, tem autorização do clube e está em um evento do Real Madrid em Dubai, e aí se perguntam se há algum debate".

Mourinho defende, e Pacojo acusa o clube

Vinícius está, sem dúvida, sob a lupa da torcida e da imprensa. Apenas na última sexta-feira, Mourinho foi questionado sobre seu nível, depois de ele ter deixado novamente uma má impressão em Atenas, apesar de ter jogado os 90 minutos completos, e sobre se o escalaria como titular quando estivesse disponível para os jogos do campeonato.

Seu treinador disse: "O técnico deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para levar seus jogadores ao melhor nível e experimentar diferentes estratégias de jogo, seja no plano individual, seja no nível de seu desempenho. O jogador ruim continuará ruim, já o jogador bom passará por dias de queda. Se Vinícius fosse um jogador ruim, diríamos que fez uma boa atuação em Atenas".

Mas Pacojo apontou o dedo diretamente para o Real Madrid, e não somente para o jogador, dizendo: "Se esse é o plano para devolver Vinícius ao seu melhor nível, tenho a sensação de que será um processo longo, e essa viagem já não é mais responsabilidade apenas de Vinícius, mas também do clube".

Entre os anúncios e os treinos, entre Dubai e Valdebebas, Vinícius segue preso em um redemoinho sem fim, enquanto todos esperam o retorno da versão que aterrorizou a Europa.