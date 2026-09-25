O Real Madrid e os grandes clubes da Europa acompanham atentamente os desdobramentos do caso do Manchester City, diante da indefinição sobre as punições que o clube pode sofrer após ser condenado por 114 das 115 acusações relacionadas a supostas irregularidades financeiras no período entre 2009 e 2018.

As punições ainda não foram definidas, enquanto o Manchester City se prepara para recorrer, o que coloca o futuro de vários de seus jogadores no centro das atenções do mercado de transferências.

Segundo a revista "The Athletic", as possíveis punições variam entre multas e dedução de pontos, chegando, nos cenários mais severos, a sanções que poderiam afetar a permanência do clube na Premier League.

Caso o projeto do Manchester City seja atingido por uma punição pesada, poderão surgir consequências esportivas e econômicas para seu elenco, algo monitorado pelos grandes clubes da Europa, com destaque para o Real Madrid, que já foi associado a vários jogadores da equipe inglesa.

Haaland no centro do cenário

Erling Haaland aparece no topo dos nomes que despertam o interesse do Real Madrid, depois de o clube espanhol ter tentado contratá-lo antes de sua transferência para o Manchester City em 2022.

Apesar disso, a saída do atacante norueguês não parece estar em pauta no momento, já que ele tem contrato de longa duração com o Manchester City até 2034, sem cláusula de saída em caso de rebaixamento do clube.

Além disso, a transferência de Haaland para o Real Madrid seria complicada diante da presença de Kylian Mbappé, ao lado de Vinícius Júnior e de outras peças ofensivas, o que faz com que a possibilidade do negócio dependa de diversos fatores.

Cherki e Gvardiol no radar

Destaca-se também o nome de Rayan Cherki, que esteve entre os interesses do Real Madrid antes de sua transferência para o Manchester City, sendo visto como um dos talentos de destaque do futebol europeu.

Já Josko Gvardiol renovou seu contrato com o Manchester City neste verão até 2031, o que torna sua saída indefinida em caso de punição pesada ao clube, apesar de seu nome estar associado ao interesse de grandes clubes.

3 contratações arrebatadas pelo Manchester City

A ligação do Real Madrid com o dossiê do Manchester City aumenta ao se considerar 3 jogadores que estavam entre os interesses do clube espanhol antes de suas transferências para a equipe inglesa neste verão: Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson e Enzo Fernández.

Apesar disso, a punição, mesmo que seja severa, não significa automaticamente a saída dos craques do Manchester City, sobretudo porque o clube ainda não recebeu a punição definitiva, e os procedimentos e o recurso podem se estender por um longo período.

Por isso, o futuro desses jogadores permanece atrelado ao que resultar do caso e das punições definitivas, e não à simples divulgação da decisão de condenação.