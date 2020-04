O Real Madrid já foi rebaixado? Isso quase aconteceu em 1948

Maior campeão espanhol jogou a vida na última rodada e conseguiu evitar a queda com um triunfo sobre o Oviedo

O , assim como e de Bilbao, pode se orgulhar de ter disputado todas as edições de desde a criação do torneio, na temporada 1928/1929. No entanto, houve um ano em que os merengues correram um enorme risco de serem rebaixados e só se salvaram na última rodada.

Isso aconteceu na temporada 1947/1948. Depois de perder por 3 a 0 para o Athletic em San Mamés, o Real entrou na 26ª e última rodada precisando de uma vitória para garantir a permanência na elite sem depender de outros resultados.

Naquele momento, a situação da tabela era a seguinte: o time da capital tinha 19 pontos e aparecia na 11ª colocação. Atrás dele só estavam Sabadell (também com 19), Real Gijón (18) e (17). Duas equipes eram rebaixadas.

Mais times

Na jornada decisiva, um 11 de abril, o Real comandado pelo inglês Michael Keeping recebeu o Oviedo no Estádio Chamartín recém-inaugurado.

Pode parecer estranho nos dias atuais, mas o Oviedo era um adversário de peso. A ponto de os merengues terem vencido apenas um dos oito encontros anteriores das equipes - com quatro derrotas e três empates.

Mais artigos abaixo

Nono colocado, o Oviedo só cumpria tabela. A pressão, assim, era toda dos donos da casa. No fim, o Real evitou o descenso com um triunfo por 2 a 0, dois gols marcados pelo espanhol Pruden.

O hoje maior campeão espanhol se salvou com 21 pontos (à época a vitória valia dois), enquanto Real Sociedad (19) e Real Gijón (18) foram para a segunda divisão. Nunca antes nem depois desta temporada os merengues estiveram tão perto do rebaixamento.