O Real Madrid está prestes a iniciar as negociações com o Chelsea sobre Enzo Fernández, segundo informações de Ben Jacobs e Matteo Moretto, entre outros. O clube londrino está aberto à sua saída, mas quer receber uma quantia astronômica.

Segundo Jacobs, o Chelsea avaliou Fernández em 120 milhões de libras, o que equivale a quase 140 milhões de euros. O meio-campista argentino já está há algum tempo aberto a uma transferência para o Santiago Bernabéu.

Em abril passado, Fernández, de 25 anos, já havia dado a entender que estava interessado em uma transferência para o Real Madrid. O Chelsea não gostou nada disso e suspendeu o jogador por duas partidas. Neste verão, o jogador que disputou a Copa do Mundo pode finalmente conseguir o que deseja.

O presidente do Real, Florentino Pérez, já havia indicado, após vencer as eleições, que pretendia investir pesadamente. O Real Madrid encerrou a última temporada sem conquistar nenhum título, o que levou Pérez a já ter contratado vários novos jogadores.

A chegada de Bernardo Silva e Marc Cucurella já foi confirmada, enquanto Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries também já estão no clube, mas ainda não foram apresentados oficialmente na capital espanhola. Fernández deve ser a quinta contratação.

É muito provável que o Real Madrid quebre seu recorde de transferência por Fernández. O recorde atual pertence a Jude Bellingham, que rendeu 127 milhões de euros ao Borussia Dortmund.

Um valor inferior a 140 milhões de euros também parece não ser suficiente para convencer o Chelsea. Os Blues não teriam problema algum se Fernández permanecesse no clube. “El Músico” tem contrato em Stamford Bridge até meados de 2032, o que coloca o Chelsea em posição de força nas negociações.

Além de Fernández, Rodri (Manchester City) e Mateus Fernandes (West Ham United) também são citados como possíveis reforços. No caso deste último, o Manchester United também está demonstrando interesse concreto.