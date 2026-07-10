O Real Madrid ganha 15 milhões de euros com a negociação entre o AC Milan e a Lazio

O AC Milan oficializou a contratação de Mario Gila. O zagueiro espanhol (25) chega vindo da Lazio, que receberá uma quantia de 30 milhões de euros pela transferência. Metade desse valor será repassada diretamente ao Real Madrid.

Gila passou pela base do Real Madrid, onde chegou a disputar duas partidas pela equipe principal. No entanto, devido à concorrência acirrada, não conseguiu se firmar de fato no Santiago Bernabéu.

No verão de 2022, o Real Madrid concordou com sua saída para a Lazio, com a condição de que 50% dos direitos de transferência de Gila permanecessem em seu poder. Os romanos aceitaram e pagaram seis milhões de euros pela metade dos direitos.

Gila assinou contrato até meados de 2027 no Stadio Olimpico e, nos últimos anos, tornou-se uma peça fundamental em Roma. O zagueiro central apresentou neste verão um pedido de transferência à Lazio, que estava disposta a vendê-lo para arrecadar mais uma quantia bem-vinda pela transferência.

Gila, que disputou 120 partidas pela Lazio, assina com o Milan um contrato válido até meados de 2031 e vestirá a camisa número 34. “O AC Milan dá as boas-vindas a Mario e deseja a ele todo o sucesso, tanto pessoal quanto com a equipe, vestindo a camisa dos Rossoneri”, afirmam os milaneses.

Gila é a segunda contratação do Milan neste verão. Recentemente, o clube pagou cerca de 74 milhões de euros ao Paris Saint-Germain por Gonçalo Ramos, que deve se tornar o titular indiscutível no ataque. O português de 25 anos assinou, assim como Gila, até meados de 2031.

Nos últimos anos, o Real Madrid tem lucrado bastante com negociações com clubes que adquiriram metade dos direitos de jogadores formados nas categorias de base. Entre outros, Nico Paz (Como), Víctor Muñoz (Osasuna), Álvaro Rodríguez (Elche) e Mario Martín (Getafe) já renderam muitos milhões ao Real Madrid após suas saídas.