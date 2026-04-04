O Real Madrid fica em péssima situação na disputa pelo título após um final de jogo de enlouquecer em Maiorca

O Real Madrid teve um péssimo desempenho na busca pelo título espanhol. Em Maiorca, o Real Madrid foi derrotado por 2 a 1. Quando Eder Militão marcou de cabeça o gol de empate aos 88 minutos, parecia que um ponto estava garantido, mas Vedat Muriqi impediu, no último minuto, que o Real Madrid saísse com um ponto do confronto.
Após um início de jogo em que o Mallorca teve mais oportunidades, foi o Real Madrid que se mostrou primeiro realmente perigoso na ilha canária.
Kylian Mbappé recebeu a bola na área, sem ser marcado, e chutou com força em direção ao ângulo, obrigando Leo Roman a se esticar. O mesmo goleiro teve que fazer outra defesa pouco depois, em uma tentativa de Arda Güler.
No fim das contas, foi o Mallorca que, de forma um tanto surpreendente, abriu o placar. Um cruzamento pela direita foi recebido na área por Manu Morlanes, completamente desmarcado. Ele então chutou com precisão no canto inferior direito.
No segundo tempo, Álvaro Arbeloa precisou fazer algumas alterações e colocou Jude Bellingham e Vinicius Júnior em campo. Eder Militão também voltou a jogar após meses de lesão.
Mesmo com todos os grandes nomes em campo, o Real Madrid mal conseguiu criar perigo contra o bem organizado Mallorca, até que, justamente Militão, cabeceou com força na trave após um escanteio: 1 a 1.
No entanto, aquele cabeceio não rendeu nenhum ponto. Nos últimos instantes da partida, o Mallorca conseguiu virar o jogo. Muriqi recebeu a bola na área e chutou com força no ângulo.
Com a perda de pontos, o FC Barcelona pode abrir uma boa vantagem sobre o Real Madrid no sábado à noite. Se vencer o Atlético de Madrid, os catalães podem abrir sete pontos de vantagem sobre os perseguidores.