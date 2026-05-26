O Real Madrid evita mais um revés defensivo com um acordo crucial

Antonio Rüdiger vai renovar seu contrato com o Real Madrid, segundo Fabrizio Romano. O alemão e o clube chegaram a um acordo verbal, o que impedirá que o Real perca mais um zagueiro sem indenização.

Os Galácticos viram recentemente Dani Carvajal e David Alaba deixarem Madri. Os dois zagueiros deixam o clube neste verão sem custo de transferência.

O Real já não tem muitos zagueiros centrais. Dean Huijsen, Raúl Aencio, Éder Militão e Rüdiger são os únicos zagueiros centrais do elenco.

Militão passou recentemente por uma cirurgia na coxa e ainda ficará fora de ação por algum tempo. Rüdiger tem contrato prestes a expirar.

Se os alemães tivessem saído, o Real teria enfrentado um novo problema e encontrar um zagueiro central provavelmente teria se tornado uma prioridade máxima.

O presidente Florentino Pérez conseguiu evitar esse cenário por enquanto. O Real Madrid e Rüdiger chegaram a um acordo verbal sobre um novo contrato.

O jogador de 33 anos vai assinar um contrato até meados de 2027 e, portanto, permanecerá mais um ano na capital espanhola. Atualmente, as eleições no Real estão em andamento, o que faz com que o anúncio oficial e a assinatura do contrato ainda demorem a ocorrer.