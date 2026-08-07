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"O Real Madrid está zombando de nós": Pérez na mira das críticas após o fracasso na contratação de Rodri

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Morientes critica a forma como a direção lidou com esse assunto

A repentina reviravolta na negociação da transferência de Rodri para o Barcelona, em vez do Real Madrid, provocou uma onda de indignação no entorno do clube merengue, em meio a duras críticas à diretoria de Florentino Pérez pela maneira como conduziu o caso do jogador do Manchester City.

Rodri esteve perto de se transferir para o Real Madrid no período recente, antes de o Barcelona entrar com força nas negociações e conseguir mudar o rumo da transação, levando o jogador a decidir se juntar ao clube catalão.

Essa reviravolta causou grande descontentamento em vários próximos do Real Madrid, que consideram que o clube merengue desperdiçou uma contratação que deveria estar acertada, antes de se ver diante do rival tradicional, que arrebatou o jogador nos últimos instantes.

Morientes ataca a diretoria do Real Madrid

Fernando Morientes, ex-atacante do Real Madrid, foi um dos principais críticos da forma como a negociação foi conduzida, desferindo um forte ataque durante sua participação no programa "El Partidazo", da rádio "Cadena Cope".

Morientes disse, segundo o que foi noticiado pelo jornal "Mundo Deportivo": "É uma piada de mau gosto. A diretoria do Real Madrid está zombando um pouco de nós. É evidente que o Real Madrid não queria Rodri".

O ex-astro do Real Madrid justificou sua posição afirmando que o clube merengue não costuma agir dessa forma nas grandes contratações, e acrescentou: "O Real Madrid não demora em situações assim. Talvez demore na contratação de um lateral-direito de 14 anos, mas não com jogadores desse nível".

"Quando o Real Madrid quer um jogador, ele o contrata"

Morientes continuou suas críticas, afirmando que o Real Madrid não fez tudo o que estava ao seu alcance para fechar a negociação, e considerando que a tentativa de atribuir a Rodri a responsabilidade por ter escolhido o Barcelona por causa do estilo de jogo não lhe parece convincente.

Ele disse: "O Real Madrid não colocou tudo o que tinha sobre a mesa. E agora tentam jogar a responsabilidade em cima de Rodri, dizendo que ele quis ir para o Barcelona por causa do estilo de jogo. Para quem entende de futebol, isso é uma piada de mau gosto".

E acrescentou: "Quando o Real Madrid queria esse tipo de contratação, conseguia concretizá-la. Veio o Figo, veio o Zidane, veio o Owen, veio o Ronaldo... então que não venham me dizer agora que Rodri queria jogar em outro lugar".

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