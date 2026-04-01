O Real Madrid está hesitante em relação a Haaland... e prefere contratar o atacante do Liverpool

O Real Madrid continua a trabalhar para definir as linhas gerais de seu projeto ofensivo futuro, e há relatos de que o clube busca contratar um atacante de alto nível para liderar o ataque nos próximos anos.

De acordo com o que foi divulgado pela ESPN, o Real Madrid pode se empenhar fortemente para contratar um novo atacante de destaque no verão de 2027.

A rede indicou que o atacante do Liverpool, Hugo Ekitike, surge como uma opção atraente para o clube merengue.

E acrescentou que o jogador de 23 anos chamou fortemente a atenção do Real Madrid, após uma excelente primeira temporada em Merseyside, na qual marcou 17 gols em 42 partidas.

E completou: “Com base nisso, sua situação está sendo acompanhada de perto pelos dirigentes do clube branco”.

E esclareceu que a diretoria do Real também está de olho no atacante do Manchester City, Erling Haaland, mas está hesitante devido ao valor da transação, que pode chegar a 200 milhões de euros.

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