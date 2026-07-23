'O Real Madrid está em negociações com o campeão mundial espanhol de 100 milhões de euros'

O Real Madrid está de olho em Rodri, segundo noticiam, entre outros, o L'Équipe. Já teria ocorrido uma conversa com a direção do meio-campista do Manchester City, que estaria aberto a uma transferência de alto nível para o gigante espanhol.

Segundo a Sky Deutschland, o encontro secreto entre ambas as partes ocorreu em um restaurante em Madri. O clube madrilenho, aliás, já vem acompanhando Rodri, que tem contrato na Inglaterra até meados de 2027, há algum tempo.

Segundo o L'Équipe, o Manchester City não pretende deixar Rodri sair assim tão facilmente, apesar do contrato dele terminar no ano que vem. O clube do técnico Enzo Maresca estaria pedindo 100 milhões de euros pelo jogador.

O Real Madrid, no entanto, espera que o valor da transferência possa ser reduzido durante as negociações. O Manchester City espera conseguir manter Rodri por mais tempo e está propondo um novo contrato até meados de 2030. O experiente jogador ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Rodri já jogou na Espanha pelo Villarreal e pelo Atlético de Madrid. O meio-campista defensivo veste a camisa do Manchester City desde 2019, com o qual conquistou a EFL Cup e a FA Cup na última temporada.

Rodri, cobiçado pelo Real Madrid, estava no domingo com a taça do Mundial nas mãos. A Espanha sagrou-se campeã mundial ao vencer a Argentina por 1 a 0 na final.