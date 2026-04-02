O Real Madrid está disposto a dispensar um jogador para contratar Fernandes

O meio-campista argentino Enzo Fernández, do Chelsea, busca se transferir para o Real Madrid durante a próxima janela de transferências de verão, segundo reportagens da imprensa.

Por outro lado, o Real Madrid busca contratar um meia capaz de controlar o meio-campo, mas enfrenta o obstáculo do alto valor da transação, que provavelmente será exigido pelo Chelsea.

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Nesse sentido, a “Radio Marca” espanhola mencionou que a transação poderia ser financiada com a venda de jogadores, como o francês Eduardo Camavinga, que não correspondeu às expectativas sob o comando do atual técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa.

A mesma fonte acrescentou que a não classificação do time londrino para a Liga dos Campeões — caso isso ocorra — será um fator favorável para a concretização do negócio, especialmente com o aumento das notícias que confirmam o desejo de Fernandéz de deixar o “Blues” e se juntar ao time branco.

O jogador da seleção argentina havia expressado recentemente seu desejo de morar na capital espanhola, Madri, além de ter demonstrado admiração pela qualidade da dupla de meio-campistas do Real Madrid, Toni Kroos e Luka Modrić, o que reforçou as especulações sobre seu futuro.