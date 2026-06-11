O Real Madrid está de repente muito perto de roubar a transferência dos sonhos do Barcelona

O Real Madrid está fazendo de tudo para tirar Bernardo Silva do FC Barcelona, segundo o AS, informação confirmada imediatamente por Fabrizio Romano. O meio-campista, que deixa o Manchester City após nove anos e está sem contrato, está no topo da lista de desejos do novo técnico José Mourinho, que o vê como um reforço ideal.

Romano acrescenta à informação do AS que o Real Madrid está confiante em fechar um acordo com Bernardo Silva. As negociações já se encontram em fase avançada.

Durante seus nove anos no Manchester City, Bernardo Silva construiu uma reputação de jogador que sempre coloca o coletivo acima de si mesmo. É justamente essa mentalidade que atrai Mourinho, que deseja montar um elenco no Real Madrid onde o espírito de equipe e a dedicação sejam fundamentais.

Segundo o AS, Bernardo Silva já havia sido oferecido ao Real Madrid há alguns meses pelo agente Jorge Mendes. Ao mesmo tempo, Mendes também chamou a atenção da diretoria do clube para Mourinho.

Inicialmente, o Real Madrid decidiu não agir imediatamente em relação ao craque do Manchester City e ao então técnico do Benfica. O clube queria primeiro ter clareza sobre o rumo esportivo.

À medida que as semanas passavam, crescia dentro do clube a confiança em uma nova parceria com Mourinho. No início de maio, finalmente foi tomada a decisão de recontratar o técnico português como principal responsável pelo time principal.

Após a confirmação dessa escolha, o presidente Florentino Pérez e a diretoria do clube começaram os preparativos para a nova temporada. Nesse contexto, chamou especialmente a atenção a insistência de Mourinho na contratação de Silva.

O meio-campista de 31 anos tomará uma decisão sobre seu futuro após a Copa do Mundo. Barcelona e Atlético de Madrid são considerados há muito tempo os principais candidatos a contratá-lo, mas essa situação mudou quando ficou claro que Mourinho voltaria a Madrid.

Bernardo Silva colocou temporariamente em espera as negociações com outros clubes interessados após receber sinais pessoais de Mourinho. O português declarou recentemente: “Vou para o clube onde realmente me querem.”